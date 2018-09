Taboo agradece el apoyo de sus amigos de Black Eyed Peas durante su lucha contra el cáncer

Bang Showbiz

El integrante del popular grupo musical no ha dudado en atribuir un papel esencial a will.i.am y al resto de sus compañeros a la hora de ayudarle a mantenerse fuerte y optimista de cara a su ya superada batalla contra la enfermedad

Los fans de la exitosa banda Black Eyed Peas no solo están de enhorabuena estos días por la noticia de que sus cuatro integrantes volverán a reunirse más pronto que tarde para ofrecer una extensa gira de conciertos con la que reinterpretar sus temas más conocidos, sino también porque este lunes se cumplen cuatro años desde que uno de sus integrantes, Taboo, anunciara orgulloso que había vencido finalmente al cáncer testicular que le había sido diagnosticado varios meses antes.

Precisamente con el objetivo de celebrar por todo lo alto una efeméride tan señalada, el artista ha concedido una entrevista al programa matutino 'Good Morning Britain' en la que, además de expresarse abiertamente sobre el sinfín de contratiempos que tuvo que superar durante su proceso de recuperación, no ha dudado en subrayar la importancia de contar con el apoyo incondicional de amigos y familiares para poder afrontar psicológicamente la enfermedad.

"Fue algo brutal, una pesadilla hecha realidad, guerra y tortura. Pero lo que me hizo seguir luchando con todas mis fuerzas fue el hecho de tener a mi lado a mi mujer y a mis hijos, así como la perspectiva de volver a subirme a un escenario con mis mejores amigos", ha reflexionado el rapero para presumir, a continuación, de la forma en que esta dramática circunstancia sirvió por otro lado para estrechar los lazos que le unen a sus compañeros de grupo.

"Mi lucha contra el cáncer no hizo otra cosa que reforzar nuestra relación, nuestra relación de amistad pura y dura. Cuando estamos sobre el escenario, el público puede apreciar que la buena sintonía que tenemos es real y genuina. Somos amigos, somos hermanos, y estamos juntos desde que éramos unos adolescentes", ha aseverado.

El creador y líder de la formación, will.i.am, también ha estado presente en una de las escasas entrevistas que han girado fundamentalmente en torno a la situación personal de Taboo, de quien el intérprete reconoce que le ha echado mucho de menos durante esa larga temporada en que se vio obligado a mantenerse al margen de la actividad musical.

"Las cosas como son, no me gusta estar solo en un escenario. Le he echado mucho de menos y también al resto de mis mejores amigos. Jamás quise ser solista, mi objetivo principal siempre fue el de formar parte de una gran banda con mis mejores amigos", ha confesado will.i.am en la misma conversación.