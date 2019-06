Supuesta víctima de Neymar afronta deudas y denuncia perfiles falsos en redes

EFE





La brasileña Najila Trindade, de 26 años, quien acusa al futbolista Neymar de violación, tiene en su contra una orden de desalojo y dos procesos judiciales por deudas, según informaron este martes medios locales.



A pesar de que las autoridades y las partes involucradas en el caso han querido preservar el nombre de la supuesta víctima, varios medios de comunicación brasileños indicaron que se trata de Najila Trindade Mendes Souza, una rubia que ha participado en campañas publicitarias y protagonizó el vídeo de la canción "Fogo cruzado", del grupo Zula.



De acuerdo con la información pública judicial de Sao Paulo, la modelo fue condenada por el juez Luiz Raphael Nardy Lemcioni Valdez el pasado 30 de mayo, un día antes de presentar la denuncia contra Neymar, a pagar 26.712 reales (unos 6.923 dólares) por alquileres atrasados de su apartamento, del que tiene una orden de desalojo.



De igual manera, la Escuela Panamericana de Artes la demandó por una deuda de 4.160 reales (unos 1.078 dólares), un proceso que todavía está en trámite.



Najila Trindade, como es conocida profesionalmente, se pronunció este martes en las redes sociales, donde publicó un video en el que denuncia la "proliferación" de perfiles "fakes" (falsos) con su nombre y pidió que las personas ayuden a identificar a los responsables del plagio.



No obstante, la mujer no desmintió ni confirmó que sea la supuesta víctima de Neymar en el caso de violación, una agresión sexual que según la joven que presentó la denuncia en una comisaría de Sao Paulo se produjo el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa.



Los comentarios en los artículos de prensa y en las redes sociales han sido mayoritariamente de ataques contra la autora de la denuncia, incluso por parte de muchos de los detractores del jugador, quien no goza de una simpatía total de los aficionados al fútbol en su propio país.



El exmarido de Trindade, Estivens Alves, en declaraciones al canal TV Bandeirantes, se manifestó también este martes sobre el incidente.



Alves, quien defendió la "buena índole" de su exmujer, comentó que el hijo que tiene con Trindade, de cinco años, es objeto de "burlas" en la escuela donde estudia, después de que Neymar publicó un vídeo en su defensa, con conversaciones íntimas que sostuvo con la mujer y en el que cita el nombre del menor.



"Hasta para que él (el menor) se presente en la escuela estamos teniendo cuidado. Neymar ya es una figura pública, pero mi hijo, no. Tengo un origen humilde y la madre de mi hijo también. En el ciclo social en que vivimos, eso afecta demasiado la rutina de él", apuntó Alves.



Además de la acusación por violación, Neymar fue notificado por las autoridades para declarar sobre la publicación de ese video en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y que incluyen fotos íntimas, a pesar de preservar el nombre y rostro de la mujer.



Sin citar el nombre de la modelo, la madre de Neymar, Nadine Gonçalves, envió un mensaje en las redes sociales para que como "cristiano" que es, el futbolista "perdone a esa mujer".



El primer abogado de quien acusa a Neymar renunció al caso el lunes con el argumento de que su excliente nunca le manifestó el caso de violación, y su denuncia en principio sería solo por "lesión corporal", tras haber sido supuestamente maltratada cuando tuvo la relación "de forma consensual" con el delantero.



Sin embargo, la mujer se presentó sin el abogado a una comisaría de Sao Paulo y denunció a Neymar por violación y agresión.