JLo solo querrá descansar el día de su 50 cumpleaños

La cantante Jennifer López ya dejó claro en su momento que la mejor forma de celebrar la inminente llegada de su 50 cumpleaños sería sumergiéndose de lleno en una exigente gira de conciertos que la llevará a recorrer todo Estados Unidos durante buena parte del verano antes de poner tierra de por medio y viajar al continente europeo.

Sin embargo, la fecha concreta en la que cambiará de década, el 24 de julio, será también uno de los pocos días que tendrá libres a lo largo de semejante periplo, por lo que resulta comprensible que la intérprete quiera pasar ese día con relativa normalidad antes, por cierto, de ofrecer tres conciertos consecutivos en Miami.

"Bueno, mi cumpleaños es el día 24 y el suyo [el de su prometido Alex Rodríguez es el 27. Acabaremos el tour en Miami los días 25, 26 y 27, por lo que, aunque esté libre en mi cumpleaños, luego me toca hace tres shows seguidos en Miami. El último concierto coincide con su cumpleaños, así que festejaremos los dos ese día", ha asegurado la diva del Bronx al portal de noticias Entertainment Tonight'.

"Creo que mi cumpleaños me lo tomaré como en plan: 'Dejadme que me tumbe un rato con los pies en alto, que estoy muy cansada'. Ese va a ser el mejor regalo posible antes de tener que volver al trabajo con tres espectáculos uno detrás de otro", ha añadido en la misma conversación.

Una vez terminado el tramo norteamericano de su espectáculo 'It's My Party', la estrella del pop viajará a Europa para agasajar a sus seguidores del viejo continente con sus incuestionables dotes para la danza y sus decenas de grandes éxitos, aunque por la forma en que lo ha comunicado queda la duda de si cruzará el charco ella sola -sin contar su nutrido equipo de asistentes- o le acompañará su futuro marido y "fan número uno".

"Al día siguiente de la fiesta me voy directa para Europa", ha explicado al mismo medio antes de deshacerse en halagos hacia su chico por el apoyo que siempre le ha mostrado, amén de otras cosas, en lo relativo a su aclamada trayectoria profesional. "Es mi fan número uno, el que me respalda en todo momento, y creo que no hay otra persona que se sienta más orgullosa de lo que hago que Alex, y eso es una buena señal", ha aseverado.