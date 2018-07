La situación de Kevin Spacey se complica en el plano legal y personal

Bang Showbiz

A estas alturas parece muy difícil no ya que Kevin Spacey regrese algún día a la industria que le encumbró en su día y que ahora le ha dado la espalda, sino que consiga evitar entrar en prisión.



El antiguo protagonista de 'House of Cards' continúa retirado de la vida pública desde que el año pasado el actor Anthony Rapp contara en una entrevista a BuzzFeed que había intentado forzarle a mantener relaciones sexuales cuando él tenía tan solo 14 años, una historia que -sumada a un torpe comunicado de disculpa en el que recurría a revelar su homosexualidad como maniobra de distracción- precipitó la caída en desgracia del oscarizado artista.



Ahora el intérprete de 58 años se enfrenta a tres nuevas acusaciones de agresión sexual que habrían tenido lugar en la capital británica y en Gloucester, y que ya están siendo investigadas por la policía metropolitana de Londres. Las autoridades fueron puestas al corriente de dichas denuncias, realizadas por tres hombres diferentes, entre los meses de febrero y abril de este mismo año.



Los hechos habrían tenido lugar en los distritos de Westminster y Lambeth en 1996 y 2008, respectivamente, y en el 2013 en Gloucester. Esto eleva a seis los casos relacionados con el actor que actualmente investiga la policía inglesa: cinco por agresiones sexuales y uno por asalto. Además, el teatro Old Vic de Londres, del que fue director artístico entre 2004 y 2013, ha admitido que existen una veintena de quejas formales contra Spacey por comportamiento inapropiado realizadas durante su tiempo al frente del centro.



Por su parte, la fiscalía de Los Ángeles ya anunció el año pasado que estaba revisando un "caso de violencia sexual" contra el intérprete, aunque hasta el momento no se conocen más detalles al respecto.



La meca del cine tampoco le ha dado tregua. El actor Guy Pearce, que trabajó con él en la película 'LA Confidential', ha sido el último en reconocer que el entonces venerado intérprete tenía "las manos muy largas" en el set de rodaje.



"Resulta difícil hablar de eso ahora mismo. Es un actor maravilloso, increíble. Mmmm... resultaba un poco difícil trabajar con Kevin, sí. Era muy dado a toquetear. Por suerte, en aquella época yo tenía 29 años, no 14", ha explicado Pearce al presentador Andrew Denton en el programa australiano 'Interview'.



Patricia Clarkson, que coincidió brevemente con él en la producción de Netflix de la que Spacey ya ha sido despedido, también se pronunciaba al respecto hace unos días para admitir que el carácter depredador de la estrella de Hollywood era un secreto a voces.



"No me sorprendió demasiado... Sí [ya se hablaba de eso]", admitía hace unos días la intérprete en el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' cuando le preguntaron cómo había reaccionado ante las historias que comenzaron a surgir contra su antiguo compañero de reparto hace meses.