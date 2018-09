El secreto mejor guardado del velo nupcial de Meghan Markle

Bang Showbiz

Uno de los grandes protagonistas del vestido de novia con el que la duquesa de Sussex le dio el 'sí quiero' al príncipe Enrique el pasado 19 de mayo fue el velo de cinco metros que cubrió su rostro durante el recorrido hacia el altar y la primera parte de la ceremonia, y que completaba a la perfección el sencillo diseño con escote barco firmado por Clare Waight Keller - directora artística de la casa Givenchy- que eligió para su gran día.



Tal y como se explicó en su momento, el velo incluía un homenaje a los 53 países de la Commonwealth en forma de bordados florales realizados a mano que adornaban sus bordes y que representaban la flor típica de cada región. Sin embargo, la impresionante creación también encerraba un secreto más que no ha sido desvelado hasta ahora.



En un nuevo documental de la cadena ITV titulado 'Queen of the World' que se centra en la figura de Isabel II a nivel global y en las obligaciones que ha ido delegando en los últimos tiempos en los miembros más jóvenes de la monarquía, Meghan y Enrique realizan varias apariciones, una de ellas pocos días antes de su enlace en una de las últimas pruebas del vestido. En ese momento, es la propia duquesa quien se encarga de explicar frente a las cámaras que quiso incluir en su atuendo un pequeño guiño al momento en que conoció a quien acabaría convirtiéndose en su marido.



"En alguna parte hay una pequeña pieza de tejido azul, cosida en el interior. Será mi 'algo azul'", explica en uno de los adelantos del documental aún por estrenar que ya se han hecho públicos, haciendo referencia a una de las tradiciones nupciales. "Es tela del vestido que llevé en nuestra primera cita".



Además de ese componente sentimental, el impresionante velo incluía un importante simbolismo en forma de los mencionados bordados, que venían a representar el compromiso de Meghan con su futuro papel institucional: "Estoy encantada de descubrir que podré hacer esta elección para nuestro día. Y creo que a los otros miembros de la familia también les gustará saber que somos conscientes de lo importante que es esto y el papel que desempeñamos y que seguiremos desempeñando en los países de la Commonwealth. Creo que lo apreciarán", apunta Meghan.