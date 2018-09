Ryan Gosling nunca necesitó tanta ayuda como en el rodaje de 'First Man'

Bang Showbiz

El actor Ryan Gosling no ha tenido reparo alguno a la hora de hacer todo un ejercicio de humildad al reconocer abiertamente que el rodaje de la esperada película 'First Man', la cual se estrenó esta semana en el marco del Festival de Venecia y en la que el canadiense interpreta nada menos que al legendario Neil Armstrong, le obligó a recurrir a toda la ayuda que tenía a su disposición para asegurarse de que su interpretación estaba a la altura de las expectativas y del extraordinario legado del astronauta.

Para lograr que su personaje fuera un fiel reflejo de la valentía y determinación que Armstrong encarnó en la expedición más importante de su vida, la que culminó con la llegada del hombre a la luna en 1969, el intérprete contó con el asesoramiento continuo de los familiares y amigos del astronauta y, además, con la generosa colaboración de la NASA, la cual le abrió literalmente todas las puertas posibles para que pudiera documentarse en profundidad.

"La verdad es que jamás he necesitado tanta ayuda a la hora de preparar un personaje y meterme de lleno en la historia de una película. Ya fueran los hijos de Neil, su hermana, sus amigos de la infancia o incluso la propia NASA, que abrió para mí las puertas de muchas instalaciones de acceso restringido, me he sentido muy arropado en este trabajo", ha explicado con un punto de satisfacción en su última entrevista para Deadline.

Una de las labores más complejas que tuvo que acometer el astro de Hollywood para ofrecer un retrato fidedigno y lo más representativo posible de Neil Armstrong consistió precisamente en tratar de transmitir sus emociones e inquietudes con la mayor efectividad posible, pero evitando al mismo tiempo caer en aspavientos o dramatizaciones innecesarias que pudieran desvirtuar la naturaleza del personaje.

"Neil era conocido por ser un hombre tranquilo, modesto y algo retraído. Por eso el verdadero reto residía en hacer justicia a su figura y proyectar una imagen creíble de él, y de la misma forma intentar abrir una ventana desde la que se pudiera apreciar lo que estaba experimentando emocionalmente en esos momentos", ha explicado en la misma.