Rosalía lidera el empuje de la música en español en lo más visto de YouTube

EFE





La cantante española Rosalía lidera el empuje de la música en español desde el podio de los vídeos musicales más reproducidos en YouTube, donde ocho de las canciones más reproducidas son en este idioma.



"Con altura", la colaboración de la catalana con J Balvin y El Guincho, se sitúa en la tercera posición del portal de vídeos y acumula casi 500 millones de visitas, de los cuales, 47 millones de reproducciones se produjeron solo la semana pasada.



A Rosalía le acompañan la colaboración de la cantante Camila Cabello (nacida en Cuba) con Shawn Mendes, "Señorita", así como los éxitos de artistas como Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Pedro Capó, Manuel Turizo o Maluma.



Si bien en la semana entre el 28 de junio y el 4 de julio la catalana se contentó con el bronce, apenas dos semanas antes "Con altura" fue el vídeo musical más visto del portal, un fenómeno, el de la música en español, que The New York Times definió hoy como una "oleada global".



"Este es el nuevo orden en el mundo del pop, que cada vez es más diverso, mezcla géneros y multilingüe: el lenguaje ya no es una barrera, los ritmos mundiales se mezclan, las colaboraciones que cruzan culturas son comunes y la influencia del hip hop se nota en todos los lados", se lee en un artículo publicado en el rotativo este lunes.



"La música española está pasando por un momento muy bonito en el que para artistas como yo, que soy de Barcelona, es una bendición poder compartir mi música con tantísima gente alrededor del mundo", detalla Rosalía en una entrevista con el medio.



La conversación con la cantante forma parte de una serie de vídeos titulados "Diary of a Song" (Diario de una canción), en el que se dedican a desmenuzar la intrahistoria de los fenómenos pop de hoy en día.



Así, el vídeo habla con El Guincho o J Balvin, además de con la catalana, que cuentan sus impresiones sobre la canción, cómo surgió la melodía de base que acompaña a esta canción, y su producción.



"Recuerdo que decía que quería hacer una canción con un estilo del reggaeton clásico, como Daddy Yankee, que parece que rapea, pero no, porque tiene melodía", explica Rosalía, que durante la entrevista detalla también la gran influencia de Camarón de la Isla en su trabajo.



"Con Altura" cuenta con 155 millones de reproducciones en Spotify y fue seleccionada a finales de mayo como una de las 10 mejores canciones en lo que va de año.



La semana pasada, la cantante publicó dos nuevas canciones en plataformas digitales por sorpresa: "Dio$ No$ libre del dinero" y "Milionària", este último tiene como grandes peculiaridades su ritmo de rumba y que su letra sea, por primera vez en su discografía, en catalán.