Robert Pattinson vive 'constantemente aterrorizado'

El actor Robert Pattinson es perfectamente consciente de la industria del cine y del espectáculo en general competitivo, exigente y en ocasiones demasiado cruel con aquellos ídolos juveniles que deciden retirarse de la pantalla durante una breve temporada.



Tanto es así, que el que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo' ha revelado ahora que el frenético ritmo de trabajo que define desde la década pasada se explica, entre otras cosas, con el miedo que siente ante la perspectiva de que no vuelvan a llamarle para un rodaje.



"Pienso en que vuelvo a mi casa y yo encuentro con que ha desaparecido. Me quedaría sin nada y por eso vivo constantemente aterrorizado. Creo que si experimentas esa sensación de pérdida y estancamiento, no quieres volver a vivirla. Y además me encanta mi trabajo ", ha reflexionado el británico al ser preguntado por la revista Variedad acerca de la posibilidad -remota, por lo visto- de que se tome un tiempo sabático.



Por otro lado, el artista ha reconocido que el resultado es muy gratificante compartir la mayor parte de su día con compañeros de trabajo y, en general, miembros del mundillo de Hollywood, ya que de ellos ha aprendido con frecuencia con todos esos obstáculos adicionales que le presenta una profesión de gran proyección pública.



"Hay algo en la gente que trabaja en el sector del cine ... Tienen una sensibilidad especial y valoran mucho sus sueños. Comprenden perfectamente lo duro que resulta en sus empleos y se toman muy en serio el trabajo. Hay mucha gente que considera distanciarse de este tipo de personas, pero su presencia me resulta muy reconfortante ", ha aseverado.