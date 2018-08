Rinden un emotivo homenaje a Aretha Franklin 

EFE

La iglesia de Detroit (EE.UU.) donde el padre de la cantante Aretha Franklin fue pastor, acogió hoy un homenaje a la artista, fallecida el jueves a los 76 años, en el que participó el reverendo y activista por los derechos civiles, Jesse Jackson.



La ceremonia fue transmitida en directo por la página de Facebook de la iglesia baptista New Bethel, donde el padre de la cantante, el reverendo Clarence LaVaughn Franklin, fue pastor entre 1946 y 1979.



En la homilía de hoy, aderezada con música en directo, Jackson recordó que él mismo predicó en ese mismo templo durante décadas y rememoró sus momentos junto al progenitor de Franklin.



"Aretha era una rosa en un jardín de maleza -apuntó-. Recuerdo una vez que el Dr. King (en referencia a Martin Luther King) se enfrentaba a la bancarrota. Ella hizo una gira por once ciudades y dio todo el dinero al Dr. King".



En ese sentido, el reverendo Jackson mencionó el activismo de Franklin, nacida en Memphis pero que se crió en Detroit, a favor de los derechos civiles en el país.



La alocución de Jackson fue precedida por el sermón del pastor actual de la iglesia, Robert Smith, quien abrió el servicio señalando que este "es un día triste".



"Aretha se ha ido de nuestra vista y del alcance de nuestra mano", dijo Smith, quien, no obstante, destacó que es una jornada feliz porque la cantante "está libre de dolor en el cielo".



El padre de Franklin, conocido como el "hombre de la voz del millón de dólares", fue pastor de la iglesia New Bethel hasta 1979, cuando falleció por dos disparos durante un intento de robo en su casa.



El tiempo que Clarence LaVaughn Franklin fue pastor allí, el templo pasó a ser conocido por su coro de góspel, sus retransmisiones de radio y sus reivindicaciones en el seno del movimiento por los derechos civiles de los negros.



Nacida en 1942 en Memphis, Aretha Franklin se convirtió en un icono del soul a mediados de los años 60 y usó su influencia para impulsar los derechos de los afroamericanos y la liberación de la mujer.



La cantante murió el jueves en su casa de Detroit, víctima de un cáncer de páncreas que había mantenido con suma discreción.



Se espera que su funeral sea el próximo 31 de agosto en esa ciudad que la vio crecer.



La que fuera su portavoz y representante, Gwendolyn Quinn, ha anunciado que las exequias tendrán lugar en el Greater Grace Temple, y estarán limitadas a la familia y sus amigos más cercanos.



No obstante, para que todos sus seguidores puedan despedirse de una de las figuras más icónicas de la música mundial, su cuerpo estará expuesto en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright de Detroit los días 28 y 29 de agosto de 9 de la mañana a 9 de la noche.