Ricky Martin y Miguel Bosé acudirán a cumbre Nobel de Paz en México

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el español Miguel Bosé participarán en la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se celebrará entre el 19 y el 21 de septiembre en el suroriental estado mexicano de Yucatán con 27 laureados con ese galardón.



El puertorriqueño protagonizará el concierto "Yucatán for peace", cuyos costos cubrirá él mismo, una muestra más de su labor como "filántropo", explicó la secretaria de Fomento y Turismo de Yucatán, Michelle Fridman, en una rueda de prensa en Ciudad de México.



La secretaria destacó la trayectoria del cantante, "quien ha mostrado su sensibilidad ante las personas en situaciones de vulnerabilidad".



El concierto se celebrará en la céntrica avenida Paseo de Montejo de la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, y tendrá capacidad para 25.000 personas, de las cuales 20.000 ubicaciones serán gratuitas.



Miguel Bosé formará parte de las conferencias que tratarán temas complementarios como culturas originarias, hambre y paz, desarme nuclear, desarrollo social, paz en la familia y deporte por la paz, entre muchos otros.



A la cumbre acudirán nobeles de la Paz como el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018), el de Polonia Lech Walesa (1990-1995), el de Sudáfrica Frederik de Klerk (1989-1994) y el de Timor Oriental José Ramos-Horta (2007-2012).



También el ex primer ministro de Irlanda David Trimble, la jurista iraní Shirin Ebadi, la fundadora de Women Journalists Without Chains Tawakkol Karman y el activista indio Kailash Satyarthi.



Además de la liberiana Leymah Gbowee, la estadounidense Jody Williams, la norirlandesa Betty Williams y la guatemalteca Rigoberta Menchú.



Entre las organizaciones premiadas con el Nobel de la Paz, estarán el Comité de Servicio de Amigos Americanos, el Cuarteto de Diálogo Nacional Tunecino, la Oficina de Paz Internacional, el Instituto Albert Schweitzer, la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestes y Amnistía Internacional.



Asimismo, habrá un programa enfocado a jóvenes y se llevará a cabo todo tipo de actividades adicionales, como muestras culturales, paseos en bicicleta y la observación de el equinoccio desde ruinas mayas.



El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, destacó la importancia de que "Mérida se una a este mapa de capitales mundiales de la paz" y mencionó la buena situación económica del estado, cuya economía creció un 3,1 % en el primer semestre de 2019.



Por su parte, Fridman calificó esta cumbre como el "evento más importante de construcción de paz".



La cumbre atraerá unos 35.000 visitantes y dejará una derrama económica de 80 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares).



La primera Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz se desarrolló en Roma en 1999 y, desde entonces, ha recorrido diversas ciudades del mundo, como París, Berlín, Hiroshima, Varsovia, Chicago, Bogotá y Barcelona.