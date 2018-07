Fox regresará a la serie '24' 

EFE

La serie "24", una de las más exitosas de la cadena Fox, regresará apostando por el formato de la precuela para contar los orígenes de su protagonista, Jack Bauer, que fue interpretado originalmente por Kiefer Sutherland, informó hoy The Hollywood Reporter.



Los creadores de la serie original, Joel Surnow y Bob Cochran, volverán a trabajar juntos para crear el nuevo formato y ya están escribiendo el guion de lo que esperan se convierta en una historia que discurra a lo largo de varias temporadas.



Precisamente en los últimos tiempos "24" volvió con un formato de serie limitada, tanto con "Legacy" (2017) como con "Live Another Day" (2014).



Por el momento no se ha decidido quién será el actor que encarne al personaje en su juventud.



"24" estuvo en antena durante ocho temporadas (2001-2010) antes de volver con "Live Another Day". Tras ese regreso, se mantuvo la esencia de la serie en "Legacy" pero ya con otro protagonista, Eric Carter (Corey Hawkins), un militar condecorado que regresa a casa y trata de evitar un gran atentado terrorista en suelo estadounidense.



El formato de "24" apuesta por narrar acontecimientos prácticamente en tiempo real y con la pantalla dividida.



La serie original, que se estrenó en noviembre de 2001, obtuvo 76 nominaciones a los premios Emmy, galardón que se llevó en la categoría dramática en 2006.



Kiefer Sutherland se alzó con la estatuilla al mejor actor de drama ese mismo año.