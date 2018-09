Así reaccionó Kourtney Kardashian tras descubrir que sus hijos habían conocido a Sofia Richie

Bang Showbiz

Desde que se hiciera pública la relación sentimental de Scott Disick y Sofia Richie y se filtraran las primeras fotografías del empresario y la joven modelo acompañados de los tres hijos que él tiene con su expareja Kourtney Kardashian, que venían a confirmar además que lo suyo era algo más que un romance pasajero, mucho se había especulado acerca de cómo habría reaccionado la estrella televisiva al ver dichas imágenes.

El último episodio del reality 'Keeping Up with the Kardashians', grabado hace ya meses, se ha encargado de desvelar ese misterio. El propio Scott se ha encargado de revelar, en una conversación mantenida con su antigua suegra Kris Jenner, que su ex se enfadó hasta extremos insospechados tras descubrir que Sofia se había topado por casualidad que sus retoños.

"Anoche, cuando llegamos a casa, los niños estaban allí y claro, conocieron a mi novia. Y Kourtney se ha puesto como una fiera, me ha dicho que soy un bufón y que no me importa nada porque habíamos hablado con la terapeuta y habíamos acordado esperar. Yo le respondí que solo habíamos hablado de esperar hasta Año Nuevo o las vacaciones", le aseguró indignado el empresario a la matriarca del clan.

Pese a que se encontraba en una situación muy incómoda, dividida entre su deseo de ejercer de mediadora y su lealtad hacia Kourtney, Kris reconoció que la postura de esta era completamente injusta al mismo tiempo que desvelaba que la estrella sí había hecho las presentaciones oficiales entre su propia pareja, el modelo Younes Bendjima -con quien en la actualidad estaría tratando de reconstruir su noviazgo-, y los pequeños Mason, Penelope y Reign.

"No entiendo por qué ella sí puede presentarle su novio a los niños, pero tú no puedes hacer lo mismo con tu novia. Es mi hija y no quiero decir o hacer nada en su contra, pero comprendo tu punto de vista. En tu lugar, yo trataría de preguntarle por qué está aplicando un doble rasero", admitió Kris Jenner.

Ese argumento no terminó de convencer a Kourtney: "Me molesta porque nos sentamos con nuestra terapeuta y le contamos lo que creíamos que era mejor para nuestros hijos. Y acordamos que ya habían pasado por demasiados cambios y que era mejorar esperar", apuntaba.

Por su parte, Scott solo accedió a reconocer que debería haber avisado con antelación a su ex de que Sofia y los niños iban a conocerse.