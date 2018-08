¿Quién es el miembro del clan Kardashian con el que mejor se lleva Caitlyn Jenner?

Bang Showbiz

La tensa relación que mantenían los Kardashians con Caitlyn Jenner desde su divorcio de la matriarca del clan terminó de resquebrajarse el año pasado cuando la antigua medallista olímpica publicó sus memorias 'Secrets of My Life'. En el libro hablaba del largo camino que había recorrido hasta encontrar el valor para vivir abiertamente e iniciar su proceso de transición al mismo tiempo que daba a entender que su exmujer siempre había estado al corriente de su verdadera identidad, incluso antes de que pasaran por el altar y se convirtieran en padres de las famosas Kendall y Kylie Jenner, una versión de los hechos que enfureció a la propia Kris e hizo que el resto de sus hijas mayores -las que tuvo con el abogado Robert Kardashian- le dieran la espalda a la persona que las había criado como un padre.



Sin embargo, hay un miembro de la familia -al margen de Kendall y Kylie- que sí sigue hablando con Caitlyn: el rapero Kanye West. Así se ha encargado de revelarlo él mismo al compartir en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de la conversación que ambos mantuvieron después de que el artista le hiciera llegar algunas prendas de su colección de moda que hicieron las delicias tanto de Cait como de su buena amiga Sophia Hutchins.



"A Sophia le ha encantado el primero de los conjuntos que nos ha enviado tu equipo. Hoy se ha puesto como loca de contenta con su look para viajar. Nos encantan a las dos. Muchas gracias de nuevo" reza el mensaje que la atleta le envió a su yerno, junto con una fotografía de Sophia posando con sus diseños, y que por su tono cordial confirmaría que el rapero y ella mantienen el mismo trato cordial de siempre, algo que por desgracia no puede decirse de su esposa Kim, quien aún no ha perdonado la 'traición' de Caitlyn.



Al mismo tiempo que ha revelado que él prefiere no elegir bandos en esa batalla familiar, Kanye también habría venido a confirmar el secreto a voces en torno a la 'especial amistad' que mantiene con la jovencísima modelo, que tiene la misma edad que su hija Kendall: 22 años.