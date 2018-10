Pete Davidson firmará un acuerdo prenupcial para proteger su inversión

Bang Showbiz

La pregunta que ninguna celebridad camino del altar quiere escuchar es si firmará o no un acuerdo prenupcial. Aunque se trate de una práctica muy extendida y aceptada, en el fondo siempre recuerda a los otros procesos de divorcio que han sorprendido en el pasado a Hollywood y que han acabado convirtiéndose en un calvario para los implicados, con o sin contrato de por medio.

Ahora que Pete Davidson y Ariana Grande llevan un tiempo prudencial comprometidos, les ha llegado el turno de enfrentarse a esa cuestión y, fiel a su extrovertida personalidad, el humorista no ha tenido ningún reparo en saciar la curiosidad de los fans asegurando que firmará todo lo que le proponga la cantante, tanto por complacerla como por proteger sus bienes más preciados: su colección de zapatos.

"Por supuesto que quiero uno, imagínate si no lo tuviera. Que Dios nos ampare si rompiéramos y ella acabara quedándose con la mitad de mis deportivas...", ha asegurado con tono guasón Pete cuando le preguntaron por un asunto tan delicado en el programa 'Saturday Night Live'. "A ver, la cuestión es que me siento completamente a gusto al lado de una mujer tan exitosa, me parece genial. Y soy yo el que vive con ella".

Bromas al margen, el joven es consciente de la diferencia de fama y poder adquisitivo, por no mencionar también de atractivo físico -según su opinión-, que existe entre Ariana y él: "Cuando nos comprometimos, nadie podía creérselo. Yo aún no me lo creo. Y lo comprendo: ella es una estrella del pop, la mejor del mundo, y yo soy ese chico de 'Saturday Night Live' que parece necesitar urgentemente una transfusión de sangre. ¿Recuerdas el caso de aquella ciudad en la que todos fingieron que un niño era Batman después de que cayera enfermo? Pues esto es parecido", ha insistido.

Por esa misma razón, y aunque confíe plenamente en su chica, él no para de buscar nuevas fórmulas -algunas más extremas que otras- para estrechar su vínculo: "Anoche cambié sus píldoras anticonceptivas por Tic Tacs. Tengo fe en nuestro futuro juntos, pero solo por si acaso, quiero asegurarme de que no tenga donde ir", ha apuntado.