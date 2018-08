Paris Jackson: operada para drenarle un absceso 

Bang Showbiz

Pese a que nadie podría haberlo adivinado al ver la energía que desplegó este sábado durante el concierto que ofreció junto a su banda The Soundflowers en un evento benéfico de Los Ángeles destinado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, apenas unas horas antes Paris Jackson se había visto obligada a pasar por quirófano para que le drenaran un absceso del tamaño de 'una pelota de golf', como ha confirmado ella misma a través de sus redes sociales.



La hija del fallecido Michael Jackson ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurándoles que se trató de una operación relativamente sencilla aunque muy dolorosa, ya que optó por no recibir anestesia general.



"Para resumir, ayer me operaron. Tenía un absceso que era ya casi del tamaño de una pelota de golf. Se trata de una de esas cosas que crecen y crecen hasta que revientan. Y si eso llega a suceder, puede provocar un shock séptico que causa la muerte. Pero por suerte yo no he muerto y me intervinieron inmediatamente", ha explicado con calma la modelo y aspirante a actriz, al mismo tiempo que admitía que ella era en gran parte responsable de que la situación se hubiera salido de control debido a que no acudió antes a su médico por miedo.



"Sí que me dijeron que debería haber ido a que me revisaran antes, pero no lo hice. Estuve despierta durante todo el procedimiento y ha sido sin duda la experiencia más dolorosa a la que me he enfrentado en toda mi vida, y eso que estoy cubierta de tatuajes de pies a cabeza. ¡Pero estoy viva para contarlo!".



Paris no quiso que ese bache de salud le impidiera subirse al escenario por una buena causa, en especial después de que su abuela Katherine confirmara su asistencia al evento.



"Hoy hemos ofrecido un show y no ha sido un completo desastre. Mi abuela estaba allí para vernos, y estoy muy aliviada de que no le haya parecido lo peor; de hecho, le ha gustado. Y bueno, eso significa muchísimo para mí. Lo siento si sueno un poco rara, aún estoy tomando un montón de medicamentos para lidiar con el dolor del posoperatorio. En realidad hoy ni siquiera debería haber salido de la cama", confesaba.