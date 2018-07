Ozuna lo vuelve hacer en Panamá

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



El cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como 'Ozuna' y 'el negrito de ojos claros', se robo el corazón de las panameñas, en la noche de ayer jueves 5 de julio, con su exitosa gira 'Odisea' en el Centro de Convenciones Amador.

Cientos de fanáticos disfrutaron de una noche de buena vibra y baile donde hubo un derroche de buena música y éxitos que hicieron corear y bailar a todos los presentes.

El concierto inició a las 9:00 p.m, al ritmo del Ballet Folklórico de la profesora Elisa de Céspedes, con baile congo. Y a las 10:00 p.m se presentó el artista invitado Mr Saik y Akim quienes pusieron a todos los fanáticos a mover el cuerpo.

A las 11:39 de la noche se encemdiero luces amarillas con efectos especiales con una entretenida presentación audiovisual en donde se veía al artista esperado de la noche cantar 'Odisea' canción que se dejó escuchar acompañada de gritos y toda la emoción del púbico.

Los fans apuntaban las cámaras de sus celulares a la tarima. A los minutos se escuchó en el fondo la voz de Ozuna interpretando el tema 'Tu foto' que coreaba todo el público con gran emoción seguida de canciones como 'Quiero repetir' y 'La modelo'.

Ozuna de 26 años es considerado como la nueva sensación de la música urbana del siglo XXI. El público consideró este evento como uno de los conciertos más esperados de todo el año. Esta es la segunda vez que el reguetonero visita Panamá y ha dejado comprobado que es un artistas polifacético al cantar nuevos temas de trap, reguetón y bachata.

'El negrito de ojos claros' como en todos sus show logro cantar más de 14 canciones entre ellas, 'Se Preparó', 'Dile Que Tu Me Quieres', 'Flor', 'Noches de Aventura', 'Bebé', 'El Farsante', 'No Quiere Enamorarse', 'Si No Te Quiere', 'Sobredosis', 'Criminal', 'Soy peor' y las coreada por el público 'Te bote'.

Un show de Ozuna, no es solo un concierto, es un verdadero espectáculo, en donde el artista siempre basa su puesta en escena bajo un concepto que transporta a sus fans a una experiencia única. Este show fue todo un éxito, inédito en cuanto al espectáculo del artísta 'Odisea' envolvió al público en un entorno urbano.

El negrito de ojos claros se caracteriza por ser dinámico con una energía que solo la tienen los que disfrutan lo que están haciendo.

Al hacer su primera pausa musical, aprovechó para dar las gracias a Panamá por el apoyo, indicando que cada persona que le sigue y gusta de su música es responsable de todo el éxito que le acompaña durante su corta carrera. Las fans describieron el show como "súper original y divertido".

Definitivamente el cantante se robó el corazón de las panameñas. Ozuna demostró una vez más por qué se ha convertido en uno de los fenómenos artísticos del momento.

“Crecí en una odisea: no tenía carro, tenía que coger guagua (autobús) a todo lado; no fue fácil, pasamos hambre, se iba la luz, se iba el agua, pero sí aprendí el compañerismo y a sobrevivir, a no depender de nadie”, explicó Ozuna en el documental de YouTube.

Solo hubo un pendiente a pesar del derroche de talento y el grato momento que ofreció Ozuna, la velada musical registró situación no grata para fanáticos y periodistas.

Sin un lugar definido para cubrir el evento tan esperado por miles de seguidores, los comunicadores sociales difícilmente pudieron realizar su labor e inclusive, después de estar debidamente acreditados, corrieron el riesgo de ser desalojados por unidades de la Policía Nacional.

Mientras periodistas pasaban un mal rato, los fanáticos experimentaban una larga espera. Una vez Akim culminó su presentación un público eufórico esperaba al “negrito de ojos claros”, pero no fue hasta 45 minutos después que el aclamado subió a tarima. Durante este tiempo, sin artista en escenario el público debió conformarse con música lo que no fue suficiente para que los fanáticos abandonaran el recinto.

Aunque estos imprevistos quisieron marcar la noche, la cierto es que todos los asistentes gozaron y corearon a una sola los temas del “negrito de ojos claros”.