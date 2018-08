‘Ojalá la salsa regrese con más fuerza'

Ivette Leonardi

ivette.leonardi@laestrella.com.pa



‘Lo que sobra es alegría', escribe Grettel Garibaldi, (Panamá, 1985) en ‘Viva la música', un tema que ha cruzado las fronteras de nuestro país en la voz de Tito Nieves y la colaboración de Sergio George. Y es que alegría es lo que desborda Garibaldi cuando conversa. ‘Hace mucho tiempo estoy la en búsqueda de una oportunidad que me permitiera trascender musicalmente, fuera de Panamá. Y ahora ha llegado el momento', relata desde nuestra rotativa.

La artista es una cantautora de raza. Su imaginario habla de amor y de lo que ella considera la esencia de la vida. Hay en él cierto ímpetu, jarana y un poco de idealismo. ‘Yo le escribo a la amor. Estoy a la espera del amor de vida y el día, que llegue ese muchacho será el indicado. Estoy convencida', suspira.

Con ‘Viva la música' viene una meta que todo artista pretende lograr: la internacionalización. Este salto ha sido gracias a un tío, quien contactó productores de la talla de Sergio George, sin que ella se diera cuenta. ‘Estaba en promoción de mi último disco, 'Tierra Prometida' en México y en medio de esta buena turbulencia, me escribe mi tío y me dice: aquí está el contacto de Sergio George. Comunícate con él. Está interesado en tu música. Yo quedé en el aire. No sabía que él estaba haciendo eso por mi', reseña con un especial cariño. Tras ello, Garibaldi se muda a Miami y comienza a proponer sus piezas, a través de demos. Así logra que un día George la llame para darle la enhorabuena. ‘Aquí está el contacto de Tito Nieves. Llámalo. Quiere grabar unos temas tuyos', me dijo Sergio. Yo no podía creer lo que estaba pasando', detalla.

‘Viva la música', que nació mientras Grettel caminaba en un mall de la ciudad, presume las primeras posiciones en las listas musicales de América Latina y ha cautivado, según Garibaldi, a muchos jóvenes de esta generación, que pareciese que sólo bailan al ritmo del reguetón. ‘Es una canción hermosa, salsera. Para mí el reguetón no es un mal. La salsa es un género que está latente, sin embargo hace falta más. Ojalá regrese con más fuerza', puntualiza.

La mujer que se atrevió a representar a Panamá en el festival de Viña del Mar con la canción ‘La Vida Es Bella' confirma que en el país se ha fomentado la música, en los últimos tiempos, no obstante asevera que ‘se necesita más empuje'. ‘En definitiva, nos hace falta más unión como artistas. No importa el género musical. Yo respeto y apoyo tanto al que canta reggae como al que canta balada', puntualiza. ‘Aquí hay mucho talento que necesita un impulso'.