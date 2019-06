Nueva York conmemora los 50 años de las revueltas del bar gay Stonewall

"Estoy orgulloso de ser el alcalde de la ciudad con la mayor comunidad LGTBI del mundo", aseguró el máximo representante del Ayuntamiento de Nueva York, Bill de Blasio, en unas declaraciones pronunciadas ante varios miles de personas, durante un mitin cargado de reivindicaciones políticas y de numerosas críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Durante su comparecencia, De Blasio declaró el 28 de junio, el día que estallaron los disturbios en el Stonewall, como el día del Stonewall.



Rodeado de varias de aquellas personas que aquella noche "dijeron suficiente es suficiente", De Blasio no dudó en calificarlos de héroes y aseguró, entre bromas, que lo eran a pesar de que Marvel no les haya dedicado una película.



"Se levantaron por todos nosotros, un aplauso por los héroes del Stonewall de 1969" dijo, antes de ser respondido por una ovación de los miles de personas que se concentraron en la calle Christopher, en el barrio Greenwich de Manhattan, donde se encuentra el bar.



El alcalde también cargó contra el "supremacismo blanco" que, según denunció, amenaza tanto a las personas LGTBI, como a los latinos, a los negros, a los judíos o a los musulmanes



"Quieren quitarle los derechos a los LGTBI y quieren sacarlos del Ejército a pesar de que quieren servir a la nación", dijo en referencia a la Administración Trump, De Blasio, que es uno de la veintena de candidatos demócratas que se ha presentado a las elecciones primarias del partido para concurrir a las presidenciales de 2020.



En una ceremonia donde los discursos estaban intercalados por varias actuaciones musicales, el alcalde agregó: "Quieren arrebatarnos todos los logros que hemos hechos juntos, pero el espíritu del Stonewall está vivo y estamos listos para luchar".



Otra de las participantes en la conmemoración fue la congresista estadounidense y también candidata a las primarias demócratas, Kirsten Gillibrand, que prometió seguir luchando por los derechos de la comunidad LGTBI de la misma manera que los clientes del Stonewall se levantaron hace hoy 50 años.



Gillibrand hizo también referencia al presidente Trump, al que veladamente acusó de querer arrebatar a las personas LGTBI los derechos logrados en el último medio siglo.



"He venido aquí porque el Stonewall representa mucho para mí", aseguró a Efe Key una transgénero nacida en Nueva York pero que ha venido desde San Francisco para pasar el fin de semana, donde vive desde hace 25 años, porque no se quiere perder el "World Pride" (el día Mundial del Orgullo LGTBI, que se celebra este domingo).



Con la cara pintada de rojo y los labios verde menta a juego con su vestido, Key confiesa que es muy importante estar hoy aquí porque "la lucha tiene que seguir porque es muy difícil vivir como 'queer' (LGTBI)".



Durante la ceremonia, por donde horas antes pasó la cantante Lady Gaga para visitar el Stonewall y mostrar su apoyo al colectivo, también habló Stacy Lentz, una de las dueñas del actual bar y activista por los derechos LGTBI.



En su intervención, Lentz aseguró que no quiere que el Stonewall se limite a ser un simple recuerdo de aquel bar que la noche del 28 de junio de 1969 cambió la historia de esa comunidad, si no "que esté en primera línea de la lucha" por los derechos LGTBI.



Tras los disturbios, que se prolongaron varios días, nacieron varios grupos contra la discriminación por la orientación sexual, que impulsaron la hasta entonces tímida lucha por los derechos LGTBI.



Estas agrupaciones decidieron organizar un año después, en 1970, una marcha para conmemorar aquel levantamiento y condenar la brutalidad policial.



Aquella protesta, considerada por muchos como la mayor concentración de lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales hasta aquel momento, dio origen a lo que hoy se conoce como la Marcha del Orgullo.