Nicki Minaj aviva su enemistad con Cardi B en las redes sociales tras su pelea

La pelea que protagonizaron este fin de semana Cardi B y Nicki Minaj en una fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York va camino de pasar a la historia de la cultura pop como uno de sus momentos más comentados en las redes sociales y probablemente también como la causa por la que los responsables de este tipo de eventos comenzaron a investigar más a fondo los antecedentes de sus invitados.

El detonante del incidente que, todo sea dicho, se trató más bien de un enfrentamiento unilateral en el que Cardi intentaba sin éxito llegar hasta Nicki mientras esta se refugiaba tras sus guardaespaldas, habrían sido los supuesto comentarios hirientes que la segunda habría realizado acerca de la joven rapera y, más en concreto, de sus aptitudes como madre. En el balance final del episodio, la intérprete de 'Bodak Yellow' salía perdiendo al haberse llevado un golpe en la frente, propinado accidentalmente por un miembro del equipo de seguridad de su oponente, y un zapato perdido: el que le arrojó a Nicki en pleno ataque de ira.

Ese resultado parece haber envalentonado a la cantante de 'Anaconda', en vista de que ahora ha comenzado a regalar 'likes' a varios tuits y publicaciones sobre su encontrozado con Cardi. Nicki, que ha continuado adelante con normalidad con su actividad en las redes sociales, ha prestado especial atención a los mensajes de sus fans en que ellos aseguraban que jamás había hecho ninguna mención o referencia a la hija que su compañera de profesión tiene con el rapero Offset.

El problema es que justo eso fue lo que consiguió enfurecer a Cardi en un primer lugar: que Nicki diera su aprobación en forma de 'me gusta' a varios tuits que criticaban o se burlaban de su papel de madre. En el comunicado que difundió a través de su cuenta de Instagram tras su encontronazo, la esposa de Offset le advertía que no estaba dispuesta a seguir tolerando sus críticas y sus burlas.

"¡He permitido que dijeras muchas mi**das sobre mí! Intenté hablar contigo en persona sobre ello en una ocasión, y volví a intentarlo una vez más, y todas esas veces tú admitiste tu culpabilidad. Pero cuando mencionas a mi hija y decides dar 'me gusta' a comentarios acerca de mi capacidad para cuidar de ella cruzas una línea de no retorno. He trabajado demasiado duro y he llegado demasiado lejos como para permitir que nadie jo** mi éxito. Ese tipo de zo**as hablan mucho en sus raps, pero en la vida real son unas cobardes", aseguraba Cardi.