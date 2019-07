Músicos indie latinoamericanos acortan distancias con un festival en Uruguay

EFE





El colectivo de músicos latinoamericanos "Núcleo Distante" busca acortar distancias y promover el intercambio entre jóvenes artistas "indie" de la región con un festival en Montevideo que celebra la versatilidad musical.



Según destacaron en entrevista con Efe los músicos uruguayos e integrantes del colectivo Florencia Núñez y Gonzalo Deniz, el festival Núcleo Distante, que tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre, busca marcar la diferencia con una apuesta a la música independiente de Latinoamérica.



En concreto, Deniz, que desde 2007 lidera el proyecto musical Franny Glass, señaló que el festival será el primero de Núcleo Distante, un colectivo que, explicó, fue creado por el mexicano David Aguilar junto con el venezolano Ulises Hadjis para promover el intercambio entre distintos músicos latinoamericanos.



"El espíritu que tiene es de colaborar entre artistas independientes de todo el continente en colaboraciones de composición, de hacer discos juntos y sobre todo de facilitar la movilidad entre los países de músicos que de repente no tenemos la infraestructura para andar de gira", señaló el artista.



Núñez, que debutó en 2014 con su disco "Mesopotamia", expresó así que ya que junto a Franny Glass contaban con una fecha doble para actuar en el Auditorio Nacional, surgió la idea de recibir a artistas de Núcleo Distante para un festival en Montevideo.



De todas formas, la música detalló que, dado que no todos podían participar, una vez confirmados los invitados extranjeros, que serán Vicente Cifuentes (Chile), Carlos Méndez (Panamá), Lucio Mantel (Argentina) y Ezequiel Borra (Argentina), decidieron abrir el programa invitando a otros artistas independientes de Uruguay.



En ese sentido, Deniz afirmó que, desde su múltiple rol de organizadores, anfitriones y artistas, Núñez y él comenzaron a ver el festival como una instancia de intercambio y comunión con otros músicos que, si bien tienen sus diferencias, al igual que ellos forman parte de "una nueva camada de proyectos musicales".



Además, el artista resaltó que si bien cada artista tiene su estilo, los integrantes de Núcleo Distante comparten algunas características a nivel musical.



"Si bien nadie hace folclore propiamente dicho yo creo que hay como una preocupación en representar con música determinados paisajes de los lugares de donde venimos; pero también hay otra pata (...) en el rock y en la música pop más contemporánea", propinó.



Por su parte, Núñez puntualizó que otra de las cosas que se buscó lograr en la organización del festival -que cuenta con el apoyo de la productora Achicken- fue que tuviera un programa heterogéneo y diferente a lo que se suele ver en la mayoría de los festivales.



En esa línea, la artista subrayó que, si bien se priorizó la elección de una calidad de artista en particular, se buscó también llegar a un programa que, al igual que el colectivo Núcleo Distante, fuera paritario en cuanto a género.



"No fue algo buscado, una regla de que tuviera que ser primero una mujer y después ver qué hace sino al revés, primero nos tenía que gustar, llamar la atención por alguna razón estética o artística y después se fue armando la grilla de esa forma", aseveró.



En cuanto a la propuesta para los dos días del encuentro musical, que contará en cada jornada con seis actuaciones, Núñez señaló que se busca que vaya "de menos a más" en cuanto a cantidad de integrantes actuando en el escenario y volumen sonoro.



Así, cada día comenzará un artista local con piano o guitarra y voz, luego le seguirán dos artistas internacionales en formato solista y, tras de un intervalo, más artistas uruguayos pero ya en formato de dúo y banda completa.



Por otro lado, Deniz y Núñez remarcaron que la expectativa es que, pese a que a diferencia de otros festivales el encuentro no contará con bandas masivas para asegurar determinada convocatoria, se acerque la mayor cantidad de público posible a disfrutar de la música.



"Nosotros tenemos una expectativa de que ojalá vaya mucha gente, que puedan disfrutar del festival como nosotros lo imaginamos por el potencial que creemos que tiene y que quienes estén ahí puedan darse cuenta de lo que hay atrás, que es generar una comunión entre músicos", manifestó Deniz.



"Creemos que (el festival) tiene todas las chances de tener réplicas y tenemos la posibilidad y la suerte de que estamos dispersos por Latinoamérica, entonces eso también genera esa posibilidad más latente o viable que si no tuviéramos el colectivo", concluyó Núñez.



Además de los invitados internacionales y los organizadores Florencia Núñez y Franny Glass, el festival contará con la actuación de los uruguayos Lali Gaspari, Martín Rivero, Los Hermanos Láser, Federico Morosini, Romina Peluffo y Niña Lobo