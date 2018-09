Mujeres "curvy" de Colombia enfrentan el estereotipo de la belleza ideal

El concurso, que reúne a 16 mujeres que se hacen llamar "curvy", es una plataforma de inclusión para jóvenes que no cumplen con el tradicional "90-60-90" y los cánones de belleza establecidos en el mundo moderno.



"Las mujeres nos dejamos llevar por estereotipos de belleza. Curvy busca poner una tendencia que muestre a la mujer real, y que mejor forma de hacerlo que con un certamen de belleza", dijo hoy a Efe Claudia Quintero, directora de la segunda edición del concurso Curvy Colombia, que se celebrará el 1 de diciembre.



Por su lado, Melissa Upegui, una de las seleccionadas para participar en la pasarela aseguró hoy en una presentación a la prensa que por medio de estos espacios la mujer aprende a "valorar su belleza" y lo que va a "irradiar a aquellos que estén a su alrededor".



En el desfile, las modelos vestirán diseños de la modista colombiana Andrea Castro, quien debutó en el Bogotá Fashion Week 2018 con modelos "plus size" o de tallas grandes.



La diseñadora calificó de "muy importante" este nicho y enfatizó en que las mujeres deben dejar de compararse con el modelo de "Barbie perfecta" y "atreverse a probar cosas nuevas".



Las participantes usaron en la presentación piezas de alta costura de la diseñadora chilena Katherin Olivos, la primera en crear modelos para mujeres "curvy" y tallas grandes en su país.



"Quise quebrar esquemas porque necesitamos terminar con el tema del clasismo y el elitismo, las medidas perfectas no existen y las mujeres son hermosas en todos los tamaños", concluyó Olivos.