Muere el rapero Mac Miller a los 26 años

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El rapero Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller fue encotrado muerto este viernes cerca del medio día en su residencia, ubicada en San Francisco Valley.

La alerta la dio una amiga del rapero que reportó el hallazgo con una llamada al 911.

De acuerdo con el portal TMZ, aparentemente Mac Miller sufrió una sobredosis.

Mac Miller de 26 años, fue novio de la cantante Ariana Grande por casi dos años. Su relación terminó en mayo de este año.

Poco después de ruptura, el rapero fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste de tendido eléctrico en Los Ángeles y darse a la fuga. En aquella ocasión fue liberado, tras pagar una multa de $15 mil. Los policías que lo detuvieron, lo definieron como "la persona intoxicada más educada" que había visto.

Ante lo ocurrido, su expareja Ariana Grande publicó en su cuenta de Twitter "Por favor, cuídate".

Mac Miller fue un artista valorado por la industria musical por su inusual fusión con el hip hop - Jazz y el blues tradicional.

'The Divine Femine', su álbum de 2016, le valió reseñas positivas de medios prestigiosos como Rollin Stone y Pitchfork.

Malcom descubrió su vocación por la música a temprana edad. En el 2010 firmó contrato con Rostrum Records, con ellos lanzó 'Best Day Ever' de donde extraería los temas 'Wear My Hat, 'All Around The World' y Donald Trump'.