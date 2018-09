Muere el padre de Sandra Bullock a los 93 años de edad

Bang Showbiz

La actriz Sandra Bullock (54) sufrió esta semana uno de los golpes emocionales más duros de su vida con la muerte, a los 93 años de edad, de su padre John Bullock, una triste noticia que ha sido confirmada oficialmente por la hermana menor de la artista, Gesine Bullock-Prado, a través de una conmovedora carta de despedida compartida en sus redes sociales.



"John Wilson Bullock. 11 de febrero de 1925 - 18 de septiembre de 2018. Querido hermano pequeño, americano, estrella de bronce de la II Guerra Mundial, veterano, marido, padre de cuatro mujeres fuertes, abuelo, hermoso diablo y un bromista hasta el final", reza un extracto del mensaje publicado en Instagram.



Por el momento, la estrella de Hollywood ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el deceso de su adorado progenitor, pero su actual compañero sentimental, Bryan Randall, ha echado mano de su cuenta personal en la citada plataforma para rendir homenaje a su suegro y destacar de él, al igual que su cuñada, su triple condición de veterano de guerra, padre devoto y cariñoso abuelo.



"El 18 de septiembre, a las 10 de la noche y rodeado por todos sus familiares y amigos, John W Bullock abandonaba el edificio. Como padre, abuelo y veterano de la II Guerra Mundial, te damos las gracias por tu servicio. Hey Dios, te estamos enviando uno de los mejores", le dedicó para dejar patente su admiración.



La muerte del padre de Sandra Bullock se produce 18 años después de que la artista perdiera a su no menos querida madre Helga, a la que la intérprete recuerda con nostalgia todos los días y sobre la que le gustaría conocer su opinión sobre el rumbo que ha tomado tanto su carrera interpretativa como su aventura en la maternidad.



"A veces me siento y me digo: 'Ojalá permitieran a la persona que se ha ido volver durante un minuto para ver todo lo que está pasando'. Me encantaría poder llamarla, que viniera y pudiera comprobar que todo va bien, sería maravilloso, ¿no creéis?", explicaba Sandra, madre de Louis y Laila, en una entrevista reciente.