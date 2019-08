Miley Cyrus, icono LGTB que sigue buscando el amor

EFE





La actriz y cantante Miley Cyrus, que se catapultó a la fama como “Hannah Montana” y lanzó este año el EP “She is Coming”, acaba de romper su matrimonio con el actor Liam Hemsworth y parece consolarse con el amor de la "influencer" Kaitlynn Carter. La famosa sigue buscando el amor.

DESTACADOS.

“Estoy en una relación hetero, pero aún me atraen sexualmente las mujeres” dijo Miley Cyrus en entrevista con la revista Elle, un mes antes de conocerse su ruptura como Liam Hemsworth. “No encajo con el rol de esposa estereotipo”, añadió.



“En el momento en que probé el sexo pensé: ‘no me puedo poner la “p” peluca otra vez’”, declaró a Elle sobre su pasado como “Hannah Montana”, confesando también las similitudes de su propia vida como Chica Disney y su reciente personaje en Black Mirror: “Soy yo, me he sentido como Ashley O.”.



“Soy abiertamente de género fluido y siempre he sido honesta sobre mi sexualidad”, dijo sobre su orientación sexual e identidad de género para la revista Vogue.



Es actriz, cantante, tiene casi 100 millones de seguidores en Instagram, es vegana, activista LGBT, y otro sinfín de cualidades que la han hecho ser, en definitiva, uno de los íconos juveniles de la era “millennial”.



Miley Cyrus, la estrella, ha vuelto a los focos mediáticos...