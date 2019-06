Miley Cyrus define como una violación de su libertad el incidente ocurrido en Barcelona

Bang Showbiz

La llegada a Barcelona de Miley Cyrus y su marido Liam Hemsworth el pasado fin de semana para que ella actuara en el popular festival musical Primavera Sound se vio empañada por un desagradable incidente que tuvo lugar a la salida de su hotel, donde cientos de fans esperaban para darles la bienvenida. En un momento dado, mientras la pareja trataba de abrirse paso entre la agitada multitud rodeada de su equipo de seguridad, un hombre consiguió agarrar a la artista e inmovilizarla el tiempo suficiente para plantarle un beso en la mejilla.

Aunque todo quedó en un susto y la estrella del pop no sufrió ninguna lesión física, no cabe duda de que no pudo resultarle agradable ver su espacio personal invadido de esa manera. Ahora Miley se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter para responder a la cobertura mediática que ha recibido la noticia y que, en algunos casos, la ha señalado inexplicablemente como la 'culpable' de lo ocurrido.

"Puede llevar puesto lo que le dé la gana. Puede ser virgen o estar acostándose con cinco personas a un mismo tiempo. Puede estar con su marido, o con una amiga. Puede estar desnuda. Lo que no puede permitirse es que se la toque sin su consentimiento", ha afirmado para tratar de imponer un poco de sentido común en el debate al que ha dado pie esa desagradable experiencia.

La intérprete no ha tenido reparo en contestar directamente en esa misma plataforma a los desagradables comentarios que le recomendaban que moderara su vestuario en sus apariciones públicas o que le aseguraban que simplemente estaba recibiendo el trato que merecía tras años utilizando su sexualidad como parte de sus actuaciones: "Nadie puede interferir en mi pu** libertad #aun así no es ir buscando problemas", ha concluido ella.