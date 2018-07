Maná tendrá a principios 2019 nuevo álbum que presentará gira internacional

EFE

Maná, la banda latina más exitosa de todos los tiempos, ha anunciado que, entre finales de este año y principios del que viene, sacará el nuevo álbum que preparan y que luego presentarán en una gira internacional de más de dos años.



Alex "El Animal" González, el batería de 49 años de la banda mexicana creada en 1986 en Guadalajara (México), ha hecho este anuncio poco antes de subir al escenario del Festival de Cap Roig -promovido por la Fundación Bancaria "la Caixa"-, lugar que ha definido como "hermosísimo", satisfecho de "poder estar en ese entorno de vegetación y el mar".



"Tenemos varios proyectos 'en línea'", ha asegurado González, que ha especificado que, aunque aún deben acabar de concretar sus planes, "la idea es acabar esta gira de España, dos fechas en Perú y dos en Bolivia, regresamos a casa a Guadalajara".



"Que va a haber un nuevo proyecto para finales de año o principios del año que viene eso ya es un hecho", ha avanzado el batería, que ha añadido que quieren embarcarse "en una gira internacional larga, de dos años o dos años y medio".



Maná, que siempre ha actuado en grandes escenarios en Barcelona, es la primera vez que lo hace en un circuito de festivales en España y "va a ser uno de los conciertos más íntimos o digamos más chicos, dos mil personas es mucha gente, pero venimos de estar tocando en lugares muchísimo más grandes".



Aunque, ha recordado, empezaron tocando en bares con medio centenar de personas, "poder dar este cambio de tamaño escenario es alucinante, poder tener la gente tan cerca, no dudo que va a ser una gran noche, vamos a tocar igual como si tocáramos en un gran estadio, dando el cien por cien siempre".



En cuanto a la penetración de estilos como electrolatino o reguetón en mercados musicales como Estados Unidos, donde antes siempre predominaba el inglés, cree que "hay música que es cíclica y hay estilos que también son cíclicos, aquí lo importante es que la música latina siempre ha existido y va a seguir existiendo".



Según él, lo alucinante es ver de qué forma se están haciendo estas músicas, y ha recordado que Celia Cruz "cantaba salsa y cantaba en Japón igual que en Rusia, funciona cuando hay buenas canciones, buen rollo y buena producción".



"Independientemente de la fusión, el reguetón es una música que siempre ha existido, pero la gente creyó en esta música y lo ha venido empujando y están saliendo cosas muy interesantes, como vendrán otras cosas, lo malo es cuando una cosa se pone de moda y se empiezan a ignorar otros estilos de música que se están haciendo en español, independientemente del género", ha explicado el músico.



Álex González, que tiene en marcha el proyecto de comercializar su propio tequila, "Mala vida", ha mantenido que España es un país que "no tiene mucho conocimiento sobre el tequila" y, tras hacer catas en Barcelona y Madrid, ha enseñado como se toma, "despacito, poco a poco, en la nevera o con cubitos, como si enfriaras vino blanco".



En esta línea, ha recordado que esta bebida típica de México "no se hace tan fácil como la cerveza, el vodka o el vino", se trata de un proceso muy artesanal.



El tequila se obtiene del agave, una planta que dura entre 7 y 9 años y no se puede reaprovechar, debe volver a plantarse una nueva planta que tarda esos mimos años.



"Siempre me ha encantado el tequila y quise aportar algo de mi estado de Jalisco y traer algo de gran calidad y artesanal para otros mercados y compartirlo con la gente para que sepa disfrutarlo", ha mantenido el carismático batería.