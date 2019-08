Ara Malikian asegura que Plácido Domingo es un "gran artista", pero no por ello inmune

EFE





El virtuoso del violín Ara Malikian se refirió este sábado al escándalo que salpica a Plácido Domingo, al que calificó como "un gran artista", pero no por ello inmune a las críticas si se demostrase que el tenor cometió acoso a mujeres.

"Obviamente está el artista, que es un fuera de serie impresionante y luego está el hombre. Y yo como artista le conozco mucho, porque sigues a una persona tan importante del mundo que te inspira", afirmó Malikian antes de presentarse hoy en Quito, tercer concierto en Ecuador en el marco de su gira "Royal Garage World Tour".

No obstante, el violinista libanés de ascendencia armenia y que ha colaborado en varias ocasiones con el tenor español, considera que "si son verdad todos los acosos que ha hecho, es normal que esté juzgado, que (lo) merezca, pero no me corresponde a mí decidir si es verdad o no".

Sobre Domingo, Malikian solo tiene palabras de admiración "como artista, y más no puedo decir porque (uno) no se puede meter en un lugar donde no sabe de qué está hablando".

Y remachó que en "si es culpable, no porque sea un gran artista no debe ser castigado".

Nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- han asegurado que Domingo las sometió a acoso sexual, según testimonios recogidos este mes en un reportaje de la agencia de noticias estadounidense AP, ante lo que el tenor ha respondido que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

Esas acusaciones han llevado a algunos escenarios estadounidenses a cancelar las actuaciones que tenían programadas con Domingo, pero hasta ahora no ha habido anulaciones en Europa.

El 25 de agosto, Domingo recibió un fuerte respaldo del selecto público del Festival de Salzburgo, que se puso de pie para aplaudirle y corear su nombre nada más verlo aparecer en el escenario para actuar en la ópera "Luisa Miller", de Verdi, su primera aparición en público tras la tormenta desatada por la publicación de las acusaciones.

El tenor ha recibido también muestras de apoyo por parte de artistas del bel canto y del mundo de la música.

La Ópera de Los Ángeles (LA Opera), institución que Domingo dirige desde 2003, ha abierto una investigación sobre el caso.