Madonna le dio la bendición a Maluma

A taviada con collares superpuestos de monedas antiguas, fíbulas, diademas, pulseras, toda una colección de joyas bereberes, que aparentemente ha comprado en el viaje por su sesenta cumpleaños celebrado en Marrakech la pasada semana, Madonna, la reina del pop le dio ‘la bendición' al cantante colombiano, Maluma.

El inesperado encuentro tuvo lugar en el backstage de los MTV Video Music Awards (VMA) 2018, celebrados la noche del lunes 20 de agosto, en el que el colombiano estuvo como figura invitada cantando el tema ‘Felices los 4'.

‘Me dio su bendición y me dijo que estaba listo para el siguiente nivel... te amo reina, eres una inspiración', publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto del encuentro, el cantante colombiano.

Esta no fue la única sorpresa de la noche. Madonna, cuya cabeza, como lo describe EFE , imitaba a la de una novia bereber: con el pelo recogido en trenzas rubias y una gruesa diadema hecha con piedras naranjas entremezcladas con piezas de plata puntiagudas, de la que colgaban abalorios, cruces y pequeñas monedas, dio un polémico tributo a la reina del soul Aretha Frankin, fallecida el pasado 16 de agosto a los 76 años.

‘En una intervención de diez minutos, Madonna rememoró sus días como aspirante a cantante y bailarina y como ella misma eligió para una prueba que terminó por ser clave en su carrera una versión a capella de (You make me feel Like) a Natural Woman', recoge elpais.com .

La diva del pop atribuyó su éxito a Aretha Franklin. ‘Nada de esto habría pasado sin la dama del soul. Me llevó hasta donde estoy ahora y sé que ha influido en mucha gente que esta hoy aquí. Gracias por empoderarnos. Larga vida a la reina', aseguró.

Sin embargo, estas palabras no cayeron del todo bien, pues se consideró que la reina del pop se dedicó a hablar más de ella que de Aretha Franklin. ‘Quien quiera que haya elegido a Madonna para rendir este tributo o lo que sea a Aretha Franklin debería ser despedido ahora mismo', tuiteó Alicia Garza, cofundadora del movimiento Black Lives Matter.

Otra situación inmortalizada en los MTV Awards, 2018 fue el cierre del espectáculo del colombiano Maluma, y no por su calidad artística.

‘Visiblemente emocionado, Maluma subió al imponente escenario de los MTV VMA para interpretar su popular tema ‘Felices los 4', en medio de desbordante energía realizó un atrevido cierre de presentación, que consistió en darle un beso en la boca a una de las bailarinas que formó parte de su show', apunta elcomercio.pe .

LOS PREMIADOS

Quien también resaltó en la gala de los MTV, fue la cantante Jennifer López tras convirtirse en ‘la primera mujer de ascendencia latina en recibir el máximo honor en los Video Music Award... el Michael Jackson ‘Video Vangard”, señala cnnespañol .

La rapera Cardi B se hizo con tres de los diez premios a los que aspiraba como favorita en una gala muy repartida. La neoyorquina de origen dominicano exhibió humor en su primera aparición pública tras ser madre ya que, al inaugurar el espectáculo, llevaba en brazos un bulto envuelto en una manta que parecía ser un bebé y resultó ser su primer galardón.

Belcalis Almanzar -su nombre real- comenzó su gran noche en la alfombra roja, cuando se cerró el voto popular de la ‘Canción del verano' y se lo llevó su ‘I like it' junto a Bad Bunny y J Balvin.

Más tarde se alzó con ‘Mejor nuevo artista' y ‘Mejor colaboración', por ‘Dinero', que interpreta con Jennifer López y DJ Khaled.

Otro artista que repitió distinción en las principales categorías de los VMA, que ya no distinguen de sexo, fue la estadounidense de origen cubano Camila Cabello, ‘Artista del año' y ganadora al mejor video por ‘Havana', en colaboración con el rapero Young Thug.

Sorprendió al llevarse la ‘Canción del año' el rapero Post Malone por su ‘Rockstar' con 21 Savage, mientras que Ariana Grande triunfó en mejor video pop (‘No tears left to cry'), Nicki Minaj en hip-hop (‘Chun-Li'), y J Balvin y Willy William en latino (‘Mi gente').

The Carters, que partían como los segundos favoritos con ocho nominaciones, se tuvieron que conformar con dos estatuillas en las categorías profesionales de ‘Mejor cinematografía' y ‘Mejor dirección de arte' por ‘APESH¿T', grabado en el Museo del Louvre.

Los MTV VMA volvieron este año al icónico Radio City Music Hall de Nueva York, que los vio nacer en 1984, y frente al cual centenares de fans se emocionaron con la actuación coreografiada de los Backstreet Boys en un escenario al aire libre situado sobre los icónicos letreros de neón del teatro.