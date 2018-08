Luis Fonsi, invitado estrella del partido Real Madrid-Manchester United

Así posó el artista boricua en su cuenta de Instagram, con un balón de LaLiga española de fútbol, entidad que lo invitó al encuentro amistoso.



"Hoy juego sí o sí... viendo Real Madrid vs. Manchester United (...). ¿Le pueden decir al entrenador que me deje jugar? #LaLigaUSA #YoNoMeDoyPorVencido", escribió el cantante en la misma red social.



El autor de "Despacito" no fue el único invitado de LaLiga, que aprovechando la presencia de equipos españoles en la gira por Estados Unidos correspondiente al torneo veraniego International Champions Cup (ICC) está promocionando su competición en tierras estadounidenses.



Josh Richardson, jugador de los Miami Heat, fue el otro invitado, quien con una camiseta del Real Madrid, sustituyó la pelota de baloncesto y se animó a hacer unos "toques" con el balón de fútbol, según se le ve en un vídeo que colgó LaLiga en su cuenta oficial de Instagram.



A la media parte, el Manchester United de José Mourinho dominaba el encuentro (2-1) con goles del chileno Alexis Sánchez y el español Ander Herrera, mientras que Karim Benzema recortó distancias para el conjunto de Julen Lopetegui.