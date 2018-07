Eva Longoria regresa por primera vez al trabajo tras convertirse en madre

Bang Showbiz

De cara a su debut en la maternidad, la actriz Eva Longoria consiguió mantener un frenético ritmo de entrevistas y promoción casi hasta el último mes de gestación, pero tras el nacimiento de su pequeño Santiago el pasado 19 de junio se enfrenta a un reto aún más complicado: el de compaginar su intensa agenda profesional con los cuidados constantes que requiere un recién nacido.



Este mismo lunes la protagonista de 'Mujeres desesperadas' ha podido experimentar por primera vez las dificultades de conciliar esas dos facetas de su vida mientras realizaba un posado para la revista ¡HOLA! USA y, una vez concluida, la jornada no dudó en recurrir a sus redes sociales para sincerarse acerca de sus sensaciones al respecto.



"Mi primera sesión de fotos tras el embarazo. No voy a mentir, esta ha resultado difícil, intentando dar el pecho y organizarme en función de los horarios de Santiago", ha confesado la estrella a todos sus seguidores de la esfera virtual, antes de agradecer el apoyo y la comprensión que había mostrado todo el equipo del reportaje a la hora de acomodarse a sus necesidades. "No se me ocurre en qué manos podría estar mejor que en las de mi amigo Bernardo Doral, ¡gracias por hacer que resultara tan divertido como siempre! Me muero de ganas de que veáis las imágenes".



Pese al comprensible nerviosismo de Eva ante la perspectiva de llevarse a su bebé en su vuelta al trabajo, finalmente parece que Santiago se portó de forma ejemplar y demostró sentirse tan a gusto bajo los focos como su famosa madre.



"Eres maravillosa, y Santiago es un bebé increíble. Estabais preciosos, los dos", le ha asegurado Doral en su propia cuenta de Instagram, a la que incorporó la misma instantánea que ya había publicado Eva y en la que los dos posan muy sonrientes: él con la cámara colgada al cuello y ella en albornoz. Esa misma imagen ha venido a demostrar de paso que Eva luce un aspecto impresionante a poco menos de un mes de dar a luz.