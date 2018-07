Lindsay Lohan amenaza con despedir a dos empleadas de su club nocturno

Bang Showbiz

La actriz y ahora empresaria del ocio nocturno Lindsay Lohan ha dejado muy claro que nada queda ya de aquella veinteañera algo alocada y de conducta errante que solía ser carne de paparazzi en cada una de sus accidentadas salidas nocturnas. De hecho, la antigua estrella juvenil no ha dudado en sacar a relucir todo su genio y su lado más disciplinado en la red social Instagram a cuenta de un pequeño incidente ocurrido en uno de los clubes que regenta en Grecia.



Como se desprende de una de las últimas publicaciones compartidas por el flamante 'Lohan Beach House' de Rodas, a la intérprete de 32 años no le ha hecho ninguna gracia ver cómo dos de las empleadas del local aparecían en la imagen ataviadas con zapatos de diferentes colores, hasta el punto de recurrir rápidamente al tablón de comentarios para amenazarlas con despedirlas si no se atenían a las normas de vestimenta establecidas para el personal.



"Tenéis que llevar zapatos emparejados... O estáis despedidas", ha escrito la controvertida artista para lanzar una seria advertencia a las susodichas, a los gerentes del local y a todos aquellos que pensaban que no se implicaría personalmente en las tareas organizativas de su exitosa discoteca, como uno de los admiradores que no tardó en dirigirse directamente a ella para comprobar que hablaba en serio.



"Por favor, dime que estás de broma, que esto no es real", le espetó un internauta en la misma sección de comentarios, a lo que ella respondió con contundencia. "¡Hablo totalmente en serio!", aseguró para zanjar definitivamente el asunto.



Teniendo en cuenta la relevancia que le otorga a cada pequeño detalle relacionado con uno de sus más ambiciosos proyectos hasta la fecha -por el momento la pelirroja actriz no tiene ningún rodaje a la vista-, no resultaría demasiado sorprendente que Lindsay exhibiera ese mismo carácter perfeccionista y controlador en el nuevo reality show que, como informaba ayer lunes el New York Post, empezará a grabar en agosto para documentar su emocionante aventura empresarial en Grecia.



"El documental va a girar en torno a la apertura de su segunda discoteca en Mikonos, y todo ello desde un enfoque fresco, provocador y con un cierto gusto europeo. La grabación empezará en agosto, en plena temporada alta, y Lindsay espera que algunas celebridades se animen a participar en el programa", revelaba una fuente al citado medio sobre la reciente apertura del segundo 'Logan Beach House' en la turística isla helena.