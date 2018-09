Lena Dunham lleva su pasión por Oasis un paso más allá

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Como muchos otros miembros de su generación, la actriz y guionista Lena Dunham creció escuchando las canciones de Oasis y vivió como una verdadera tragedia su separación en 2009 cuando la rivalidad entre Noel y Liam llegó al punto de ruptura. Ahora la artista se ha propuesto analizar su relación fraternal a través de su música en una especie de coloquio que ha definido como una "exploración psicológica" en la que contará con la ayuda del músico Ben Lee y otros invitados aún por confirmar.



El evento se celebrará el próximo 18 de noviembre en el club Largo at the Coronet de Los Ángeles y las entradas costarán 40 dólares.



La inspiración de cara a este nuevo proyecto surgió después de que Lena viera el documental 'Supersonic' del realizador Mat Whitecross acerca del meteórico ascenso a la fama de los dos hermanos y se declarara en Twitter fan incondicional de Noel, además de afirmar que necesitaba urgentemente discutir las opiniones que se había formado sobre ellos viendo el filme. El cantante Dani Wilson no tardó en responder a su tuit asegurando que personalmente él pagaría por acudir a una lectura de las entrevistas más populares de los músicos y parece que ella se tomó la sugerencia muy en serio, llevándola a su propio terreno.



Queda por ver cómo reaccionarán los propios protagonistas del debate si se llegaran a enterar de su existencia. En vista del fuerte carácter del que siempre han hecho gala ambos -en especial el pequeño, Liam- y de lo mal que han reaccionado siempre ante los comentarios de terceros sobre su legado, puede que esta sea una de las pocas oportunidades que se les presente para ponerse de acuerdo en algo: la poca gracia que les haría la idea.