Lali Espósito ve detrás de ataques en línea a personas "solas y frustradas"

La actriz y cantante Lali Espósito señaló que aquellos que usan las redes sociales para atacar e insultar son personas "completamente solas, frustradas y tristes", y por eso no se toma en serio las ofensas que en ocasiones recibe en internet.

"Perdono eso y no lo tomo como algo personal, porque considero que ese tipo de críticas no constructivas no son para mí", manifestó la argentina en declaraciones a Efe en Miami (Florida), en la que enfatizó que "las cosas más hirientes, sin duda, son parte de la frustración del otro".

La joven se mostró en ese sentido agradecida de tener "una familia y un entorno amoroso" que le han permitido no ser tan dependiente de las nuevas tecnologías.

"No es un detalle menor haber tenido padres muy presentes, haber tenido amigos que me escuchaban, que no solo hablábamos por celular sino que lo hacíamos cara a cara", explicó la intérprete.

El uso de las redes sociales y en general la invasión mediática precisamente cruzan la trama de la película "Acusada", del director Gonzalo Tobal y en la que Espósito aborda su primera interpretación dramática de peso, al lado de sus compatriotas Leonardo Sbaraglia e Inés Estévez

El largometraje, que se estrena este jueves en el Festival de Cine de Miami, es un "thriller" con una buena dosis de melodrama familiar, cuyo argumento gira en torno a Dolores Dreier (Espósito), una estudiante que lleva una vida sin sobresaltos hasta que una de sus amigas aparece brutalmente asesinada.

Años más tarde, cuando empieza a reponerse del trance, el caso da un vuelco y la joven se convierte en la principal acusada del crimen, a partir de lo cual se mezclarán la corrupción, las presiones políticas, las diferencias sociales y la sexualidad.

"Es una película que te atrapa y te intriga, pero también es el crimen que funciona como un disparador alrededor del cual se exploran un montón de cuestiones sociales", señaló a Efe el director del filme, cuyo estreno mundial se dio en el pasado Festival de Venecia, donde compitió por el León de Oro.

Espósito señala que el director, que además firma el guión junto a Ulises Porra, ha logrado que el espectador permanezca "atrapado" durante las dos horas que dura la película y que al final "se llene de preguntas".

"El mundo, en general, tiene que hacerse ciertas preguntas" para que "todos avancemos como sociedad", pero "la gente siempre tiende a mirar hacia otro lado", se lamentó la actriz de 27 años.

"Todos necesitamos saber porqué somos como somos, porqué vivimos las redes sociales de esta forma, porqué levantamos el dedo acusador ante cualquier persona. ¿Cuánto conocemos a nuestros o a nuestros padres? ¿Realmente conocemos a la gente con la que vivimos?", se cuestionó.

La película de Tobal, que en Argentina ha recaudado más de un millón de dólares, ha permitido de paso para que la intérprete sume peldaños y pase por uno de sus mejores momentos de artísticos, potenciado tras la publicación del sencillo "Lindo pero bruto", junto a la mexicana Thalía y que ha sobrepasado los 27 millones de visionados en YouTube.

Espósito dijo que trabajar junto a Thalía ha constituido "un sueño cumplido" y la constatación de que "pocas veces uno ve a alguien tan profesional y que sabe todo lo que pasa a su alrededor".

"Si no aprendes al lado de Thalía es que nunca abriste los ojos porque ella es una gran profesional: sabe donde pararse, donde está la cámara, donde está la mejor luz", detalló.

Tras actuar en los carnavales de Salvador de Bahía (Brasil), Lali Espósito, que también ha grabado un sencillo con la "Drag queen" brasileña Pabllo Vittar, proseguirá con una gira de conciertos por Argentina y otras ciudades de América Latina, dijo.