Kylie Jenner se pronuncia por primera vez acerca de la 'traición' de su amiga Jordyn

Los adelantos promocionales del próximo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' desvelan por fin la reacción de Kylie Jenner cuando descubrió que su mejor amiga y entonces compañera de casa, Jordyn Woods, había besado durante una noche de fiesta al jugador de baloncesto Tristan Thompson, quien resultaba ser el novio de Khloé Kardashian, la hermana mayor de la primera.

Esa noticia resultaba aún más dolorosa para la familia al completo al ser todos muy conscientes de que Jordyn había visto lo mucho que había sufrido Khloé tras enterarse de que el deportista le había sido infiel con varias mujeres poco antes del nacimiento de su primera hija en común.

En la conversación que mantuvieron en ese momento frente a las cámaras para hablar de la situación, la matriarca del clan, Kris Jenner, y mánager de sus famosas hijas, reconoció que su benjamina debía de encontrarse en una posición muy complicada, como si estuviera "en medio de un divorcio", al verse obligada a elegir entre la 'lealtad' a su hermana mayor o el cariño que sentía hacia su amiga.

"La ha ca**do", se limita a admitir escuetamente Kylie en el vídeo adelanto del programa, fiel a su carácter reservado que le ha llevado a evitar pronunciarse respecto a la traición de su amiga 'bff' o su decisión de pedirle que abandonara la mansión que había compartido hasta entonces.

"Solo quiero que sepas que te quiero", le asegura por otra parte a Khloé.