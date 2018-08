Kirstie Alley sigue 'enamorada' de John Travolta

Bang Showbiz

La siempre extrovertida Kirstie Alley (67), protagonista de series tan míticas como 'Cheers' y 'Veronica's Closet', no ha tenido reparo alguno a la hora de echar la vista atrás y sacar a relucir el tierno beso que llegó a compartir con su buen amigo John Travolta hace unas décadas, un cariñoso gesto que, como ella misma ha confesado ahora, nada tenía de inocente al haber servido de anticipo para los sentimientos tan intensos que acabaría desarrollando hacia él.

"No lo recuerdo con exactitud, pero estoy segura de que besé a Travolta en los labios. Te juro que habría huido y me habría casado con él si hubiera tenido la oportunidad. Le quería con todo mi corazón, y le sigo queriendo. Si no hubiera estado casada en esos años, sin duda me habría casado con él. Y habríamos viajado juntos en su avión", ha revelado durante una de sus primeras apariciones en el programa 'Celebrity Big Brother'.

Además de soltar semejante bomba informativa y de reflexionar, poco después, sobre las ventajas de contar con un marido que posee y además es capaz de pilotar un jet privado, la legendaria artista también ha confesado que mantuvo un fugaz contacto físico -al igual que el anterior, sin relaciones sexuales de por medio- con el desaparecido Patrick Swayze, con el que coprotagonizaba la exitosa serie 'North and South'.

"Me hubiera encantado haber tenido una aventura con Patrick Swayze, pero los dos estábamos casados y solo nos habría traído problemas. Le besé, pero no pasamos de ahí. Creo que podríamos haber tenido algo más, pero soy de las que le dan mucha importancia a la fidelidad, y él estaba casado", ha revelado.