Khloé Kardashian solo desea 'lo mejor' a su exmarido Lamar Odom

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Puede que durante sus cuatro años de matrimonio Lamar Odom le fuera infiel en varias ocasiones y acabara destruyendo su relación con el caos provocado por sus múltiples adicciones, pero lo cierto es que Khloé Kardashian ha vuelto a dejar patente que ya no le guarda rencor al exjugador de baloncesto -algo que ya demostró al posponer la tramitación de su divorcio mientras el deportista se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir una sobredosis en 2015- y que su relación actual es absolutamente cordial.

"Hablamos de vez en cuando, no hay problemas entre nosotros ni mala sangre. No hay conflicto de ninguna clase. Simplemente lo nuestro no funcionó, pero sigo pensando que es una persona increíble y solo le deseo lo mejor. No hay nada negativo entre nosotros", ha asegurado la hermana de Kim Kardashian en una sincera entrevista al podcast 'Divorce Sucks'.

"Pusimos en pausa el divorcio, pero no fue por razones románticas. En ese momento mi prioridad era estar a su lado, cuidarle y asegurarme de que volvería a estar bien", ha añadido Khloé sobre el carácter afectivo y solidario de su decisión.

Hace una semana escasa, era el propio Lamar Odom el que se expresaba abiertamente sobre el cambio de mentalidad tan profundo que había experimentado tras el último y más grave de sus contratiempos físicos, el cual le había servido para apreciar mucho mejor la suerte de estar vivo y, en consecuencia, para prescindir definitivamente de esos hábitos tan nocivos que le llevaron a perder buena parte de aquello que tanto atesoraba.

"Cuando me desperté y me percaté de que no podía hablar ni moverme, pensé que había llegado el fin. Jamás pensé que podría volver a jugar al baloncesto o estar aquí hablando con vosotros. El mero hecho de poder estar aquí es ya un triunfo colosal. Me han pasado un montón de cosas desde entonces, cosas que me han cambiado la vida para mejor", confesaba emocionado durante una rueda de prensa reciente.