Keanu Reeves actuará en la película Matrix 4

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



El actor Keanu Reeves y la actriz Carrie-Anne Moss confirmaron su participación para la película de ciencia ficción ‘The Matrix’, cuya producción se estima que sea para el año 2020.

Este filme sería la continuación de las películas 'The Matrix', 'The Matrix Reloaded' y 'The Matrix Revolutions' las cuales fueron escritas y dirigidas por las por Lana y su hermana, Lilly Wachowski.

'The Matrix' fue estrenada el 31 de marzo de 1999 en los Estados Unidos, la cual fue premiada con cuatro Premios Óscar: Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.