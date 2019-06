Kim Kardashian ha realizado réplicas veganas de sus abrigos de piel favoritos

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



La familia Kardashian ha supuesto durante años un quebradero de cabeza constante para la organización PETA -Personas por la Ética en el Trato de los Animales- debido a su pasión por los abrigos y otros atuendos confeccionados a partir de animales.

Sus esfuerzos por hacerles ver la crueldad y el sufrimiento que se escondería tras esas creaciones han dado sus frutos al menos en el caso de Kim, que hace ya más de un año que renunció a lucir -al menos en público- cualquier prenda de cuero o de piel. Parte de ese mérito le corresponde a Pamela Anderson, embajadora del grupo, que no dudó en aprovechar cada ocasión en que coincidía para exponerle su punto de vista y regalarla además algunas de las piezas de su colección de ropa vegana Only Me.

Por otra parte, la esposa de Kanye West no estaba dispuesta a renunciar a su estilo lujoso y extravagante, pero afortunadamente para ella -y todas las criaturas con un pelaje vistoso- ha encontrado la solución perfecta a esa problemática.

"¿Os acordáis de cuando me puse esto? Pues North ha elegido el mismo atuendo, pero lo más divertido de todo es que en realidad he elegido mis abrigos de pieles favoritos y he encargado réplicas sintéticas", ha explicado la celebridad en su cuenta de Instagram para ilustrar una fotografía en la que su hija North aparece luciendo un voluminoso abrigo blanco que Kim se puso en 2016 para acudir a uno de los desfiles de la marca de su marido.