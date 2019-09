Kaia Gerber lleva la vida de una señora de 70 años

Bang Showbiz

Nunca deja de resultar sorprendente escuchar a algunas de las modelos más famosas del momento explicar en sus entrevistas que apenas tienen vida social y mucho menos amorosa, bien sea por falta de tiempo, de pretendientes o ambas cosas. Hace unos días era Bella Hadid quien desvelaba que, a sus 22 años, ya casi nunca sale de fiesta y ahora ha sido Kaia Gerber quien ha desvelado que está soltera y sin compromiso alguno.



La joven acaba de protagonizar un reportaje para la revista Vogue con motivo de su 18 cumpleaños en el que pinta una imagen de su día a día radicalmente diferente al desenfrenado estilo de vida que llevaban muchas de las mejores modelos de la generación de su famosa madre Cindy Crawford.



"Cuando estoy trabajando, no me queda nada de energía para dedicarla a flirtear. Lo siento, pero no soy capaz ... pero eso no quiere decir qué he perdido para siempre la fe en el amor. Y además, en mi casa tengo un tablero de backgammon, ¿qué más puede necesitar una chica? ", ha desvelado sin ninguna vergüenza.



Kaia, que se define como un "alma vieja", se siente en realidad más cómoda rodeada de leyendas de la industria de la moda que le doblan la edad que en los pasillos del instituto.



"Es que cuando estoy en casa, soy como una señora de 70 años", se justifica ella.