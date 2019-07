Justin Bieber pide a Trump liberar niños "de jaulas" mientras ayuda a rapero 

"Quiero que mi amigo salga.. Aprecio que haya tratado de ayudarlo, pero mientras está en eso @realDonaldTrump ¿puede también dejar que esos niños salgan de las jaulas?", preguntó Bieber, sin dar mayores detalles.



El artista se pronunció en medio del aluvión de críticas que ha enfrentado la Administración Trump por las condiciones de detención de los inmigrantes, especialmente de los menores de edad.



La polémica se encendió desde mediados de junio después de que un grupo de abogados denunciara las penosas condiciones en las que pequeños, separados de sus padres, permanecían en el centro de detención de Clint, cerca de la frontera texana con México: sin pañales, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes o comida adecuada.



Y aunque no trascendieron fotografías en ese entonces, la denuncia recordó las imágenes difundidas hace unos meses de niños encerrados en jaulas en otro centro de Texas justo en medio de la controversia que levantó la política de "tolerancia cero" de Trump, que dio pie a la separación de niños cuyos padres fueran detenidos tras entrar ilegalmente al país.



El gobernante estadounidense reveló el viernes que está en conversaciones con las autoridades de Suecia para tratar de "ayudar" al rapero A$AP Rocky.



"Vamos a hablar con Suecia, ya estamos hablando", dijo Trump al ser preguntado por el músico estadounidense en la Casa Blanca.



"Muchos miembros de la comunidad afroamericana me han llamado, amigos míos, y han dicho: ¿Puedes ayudar?", apuntó Trump.



Entre ellos figuran el también rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian, conocidos por su buena relación con el mandatario.



Junto al mandatario se encontraba la primera dama, Melania Trump, quien destacó que está trabajando junto al Departamento de Estado y que espera que esté de "vuelta a casa pronto".



"Personalmente no conozco A$AP Rocky -precisó el mandatario- pero les puedo decir que tiene un tremendo apoyo en la comunidad afroamericana en este país".



El rapero de 30 años, cuyo nombre real es Rakim Mayers, está detenido desde el pasado 3 de julio en Suecia, donde enfrenta cargos por agresión grave tras una pelea el 30 de junio en el centro de Estocolmo, donde había participado en un festival musical.



Su abogado rechazó las acusaciones al asegurar que actuó en defensa propia.



La titular de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, declaró hace una semana a la agencia sueca TT en respuesta a la solicitud de puesta en libertad del rapero que hizo el ex embajador estadounidense en Suecia Mark Brzezinski que en Suecia es el sistema judicial el que lleva esos casos, y que tiene "plena confianza" en su funcionamiento.