Julia Roberts se une a Instagram

Instagram ya no es solo cosa de milenials. Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa en el seno de la industria cinematográfica, tanto para promocionar películas a punto de estrenarse como para dar visibilidad a aquellos proyectos que aún están por desarrollar. De hecho, algunos de los últimos grandes éxitos de taquilla como 'Deadpool' se convirtieron en una realidad gracias a la campaña de apoyo que realizaron tanto fans como el equipo del filme en la esfera virtual, y las estrellas más veteranas han tomado buena nota de ello.



La oscarizada Nicole Kidman, sin ir más lejos, decidió abrirse una cuenta en Instagram a principios de año coincidiendo con el arranque de la temporada de premios, en la que su último trabajo para la pequeña pantalla, 'Big Little Lies', arrasó de manera indiscutible. De esa forma, la australiana seguía el ejemplo de su buena amiga y compañera en la serie de la HBO que ambas producen, Reese Witherspoon, que lleva años aprovechando esa misma plataforma para publicitar su compañía de producción Hello Sunshine y el resto de sus aventuras empresariales.



En los últimos meses la red social también ha dado la bienvenida a otras celebridades como Tom Cruise o Will Smith, quien se ha convertido en todo un fenómeno gracias a los vídeos humorísticos que comparte con frecuencia y que recuerdan a los gags de 'El príncipe de Bel Air'.



La última ganadora de una estatuilla dorada que se ha animado a zambullirse en este universo virtual ha sido Julia Roberts, que este miércoles inauguraba su perfil publicando una imagen suya sentada junto a un árbol, en la que aparece luciendo la inconfundible sonrisa que la convirtió en la novia de América. La intérprete se ha limitado a acompañar la instantánea de un escueto "Hello" y un emoticono de un sol, mientras que en la descripción de su biografía se describe a sí misma como "humana". Por el momento se desconoce si su decisión de dar una oportunidad a la app está relacionada con algún nueva apuesta profesional.