Jolie advierte que 20.000 niños venezolanos pueden convertirse en apátridas

Jolie hizo la advertencia en una declaración que dio junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, con quien se reunió hoy en Cartagena de Indias para analizar la respuesta de su Gobierno a la crisis migratoria venezolana.



"El presidente y yo conversamos del riesgo de que más de 20.000 niños venezolanos se conviertan en apátridas y su compromiso de apoyar a los niños", dijo Jolie, quien llegó ayer a Colombia para una visita de dos días como representante de buena voluntad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).



Al respecto, Duque señaló que en la reunión con Jolie se trató la nacionalización de los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos.



"Quiero destacar que en el diálogo que tuvimos hablamos sobre la necesidad que tenemos de abordar la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país que no tienen hoy una situación migratoria definida y que hacerlo es una forma humanitaria de darles a ellos oportunidades y beneficios que merecen para salir de esta tragedia", apostilló el gobernante colombiano.



La actriz visitó el viernes el departamento caribeño de La Guajira, fronterizo con Venezuela, para conocer de primera mano la respuesta humanitaria ante el éxodo de millones de personas que salen de ese país.



Jolie recordó que esta es su primera visita al país pero que "desearía que se diera en mejores circunstancias para Colombia y para la región".



"He venido a expresar mi apoyo al pueblo colombiano que está respondiendo a la crisis de Venezuela de una forma admirable", añadió la estrella de Hollywood.



El número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis ha superado la barrera de los cuatro millones, según anunciaron ayer en Ginebra conjuntamente la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur.



Más de 1,3 millones de ellos están en Colombia en donde el Gobierno les brinda educación y atención en salud, y les ofrece programas que buscan insertarlos en labores productivas.



Jolie contó que el viernes estuvo en Riohacha, capital de La Guajira, en donde se reunió con familias colombianas y venezolanas, y hoy se trasladará a la fronteriza ciudad de Maicao, donde nuevamente tendrá contacto con migrantes del país vecino.



"He visto con mis propios ojos lo sobrecargados que están los colegios, hospitales y servicios locales, pero también es inspirador ver el humanitarismo manifestado por las comunidades locales", expresó.



Venezuela pasa por una profunda crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas y otros bienes básicos, mientras se mantiene un pulso en el poder entre el líder chavista Nicolás Maduro y opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia.



"Lo que es más importante es que estamos apoyando a Colombia, Perú y Ecuador que están cargando con la mayor parte del peso de esta crisis", afirmó la actriz y enviada de Acnur.



En esa dirección destacó el hecho de que Colombia haya mantenido abierta la frontera con Venezuela porque, en su opinión, eso ha permitido "salvar vidas".



"Sabemos las dificultades fiscales que ha tenido nuestro país, pero sabemos que tenemos un sentimiento fraterno para atender a la población venezolana que ha llegado a nuestro territorio", afirmó por su parte Duque.



El presidente colombiano agregó que la crisis migratoria "es producto de la dictadura y la desolación en Venezuela" y que Jolie también ha podido ver de cerca "la fraternidad de nuestra política migratoria".



"Hemos tenido una muy buena reunión y quiero agradecerle a la enviada especial por la forma tan cálida, tan consciente y al mismo tiempo tan oportuna como se está analizando la respuesta de Colombia a la crisis migratoria", añadió Duque.



Jolie recordó que en los últimos años se ha reunido con colombianos que se han refugiado en Ecuador huyendo del conflicto armado interno y por eso sabe de "la fortaleza, dignidad, capacidad y resiliencia del pueblo colombiano".



"Es por ello que veo con esperanza y optimismo la capacidad de Colombia, de hacer frente a estos desafíos y salir fortalecida de esta crisis", dijo.



Finalmente, la actriz instó "a la comunidad internacional a brindar el apoyo que se requiere para lograr una paz y estabilidad duradera" en Colombia.



En su visita al país Jolie está acompañada por la alta comisionada Adjunta para los Refugiados, Kelly Clements, y por otros funcionarios de Acnur.