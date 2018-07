Johnny Depp evita ir a juicio

Bang Showbiz

Uno de los grandes culebrones que ha protagonizado el irreverente Johnny Depp a lo largo de estos últimos años, los mismos en los que llegó a ser acusado por su ya exmujer Amber Heard de haberle maltratado física y psicológicamente o en los que ha quedado patente su deterioro físico como resultado de su estilo de vida algo excesivo, tiene que ver con la agria disputa judicial que hasta ahora mantenía con sus antiguos contables de la firma The Management Group (TMG), quienes han venido sosteniendo que el artista les debía ingentes cantidades de dinero en concepto de honorarios no abonados.



Lejos de aceptar las reclamaciones de quienes gestionaron su patrimonio durante más de una década, el cual se habría visto profundamente mermado, de acuerdo con el testimonio de ellos, por la tendencia del actor a dilapidar su fortuna en alcohol, operaciones inmobiliarias francamente cuestionables, ostentosos regalos y otras estrafalarias adquisiciones, el astro de Hollywood no dudó en contraatacar en los tribunales alegando que sus problemas financieros se debían casi exclusivamente a la torpe gestión que de sus ingresos hacía la mencionada entidad.



Sin embargo, el controvertido artista ha emitido ahora un comunicado que parece marcar definitivamente el fin de esta mediática batalla legal, ya que las partes han llegado a un sorprendente acuerdo extrajudicial que curiosamente se ha producido solo un mes antes de la celebración de la primera vista oral -programada para el próximo 15 de agosto- concebida para empezar a dilucidar las responsabilidades civiles de este caso.



"Los representantes de Johnny Depp anuncian hoy que el señor Depp ha llegado a un acuerdo con sus antiguos gestores, The Management Group, después de que el señor Depp emprendiera acciones legales contra la compañía en enero de 2017. Los términos de este acuerdo son confidenciales", reza un extracto de la extensa nota de prensa emitida por el portavoz del artista. "Johnny Depp está encantado de haber negociado este arreglo con The Management Group. La demanda [interpuesta por Johnny] y el acuerdo para poner fin al conflicto constituyen una prueba más de que Johnny está decidido a actuar con firmeza para proteger su reputación artística y el interés de su familia", asegura otro fragmento del comunicado en el que la autocrítica brilla por su ausencia.



Según el portal de noticias The Hollywood Reporter, el mencionado acuerdo entre el actor y la firma de consultoría se habría materializado durante el fin de semana y habría requerido de un proceso de mediación que evitara largos atascos en las negociaciones. A partir de ahora, como expresa Johnny Depp a través de la carta abierta que han facilitado sus representantes, el artista podrá centrarse de nuevo en su trabajo y tratar de recuperar el prestigio supuestamente perdido a causa de estas polémicas completamente ajenas a su trayectoria interpretativa.



"Johnny quiere extender su más sincero agradecimiento y aprecio a todos esos fans de verdad que le han mostrado su lealtad a él y a su familia durante todos estos años. Johnny está muy satisfecho de haber podido revertir la atención pública hacia sus proyectos artísticos, en especial al segundo tramo de su exitosa gira con los Hollywood Vampires [la banda de rock a la que pertenece] y al próximo lanzamiento de la película de JK Rowling 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos: Los crímenes de Grindewald', que llegará a los cines en noviembre", se apunta en el comunicado.