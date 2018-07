Johnny Depp: acusado de agredir a un miembro del equipo de su última película

Bang Showbiz

Los problemas legales de Johnny Depp no hacen más que complicarse. A la batalla que mantiene con su antigua firma de contables, a quienes culpa de dilapidar su fortuna y realizar inversiones cuestionables sin su autorización al mismo tiempo que ellos le acusan de ser "un cliente terrible que jamás respondía a sus correos electrónicos", se suma ahora una nueva demanda interpuesta por un miembro del equipo de su última película: 'City of Lies'.



Gregg 'Rocky' Brooks, uno de los encargados de localizaciones del filme, afirma que en abril de 2017 la estrella de Hollywood le golpeó dos veces en las costillas de "manera violenta y maliciosa" antes de ofrecerle cien mil dólares a cambio de que él le propinara un puñetazo en el rostro. El incidente habría tenido lugar después de que Brooks informara al actor de que el rodaje de ese día concluiría tras la siguiente toma siguiendo las órdenes del director, Brad Furman, una información ante la que Johnny Depp habría reaccionado de forma violenta, insultándole y recurriendo después a la violencia física.



El hombre asegura que el comportamiento del artista contribuyó a crear un ambiente de trabajo "hostil, tóxico y en el que se producían todo tipo de abusos". Según su versión de los hechos, poco después de su encontronazo con Depp, fue despedido tras negarse a firmar un acuerdo según el cual renunciaría a su derecho a presentar una demanda por lo sucedido.



El representante legal de Brooks ha afirmado que su intención es que el "señor Depp se vea obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones" con el objetivo de que en el futuro no vuelva a actuar de forma similar en ninguna otra producción.



Por su parte, el cineasta responsable de 'City of Lies' ya salió en defensa del intérprete a principios de este año asegurando que es "un gran profesional, un gran colaborador y alguien que siempre apoyaba a otros artistas".



"Trata al elenco y a todo aquel a su alrededor con el mayor de los respetos", afirmaba Furman.