John Travolta se siente muy agradecido por su fama

El actor John Travolta siempre ha resistido a convertirse en ese tipo de celebridades que aprovechan cualquier ocasión para quejarse de lo duro que resulta ser famoso. A sus 65 años, lleva más tiempo siendo una estrella de Hollywood que una persona anónima, gracias a clásicos del cine como 'Saturday Night Fever' y 'Grease', y siempre ha tratado de sobrellevar con la mayor paciencia posible la atención que recibe más allá donde va.



"Es como si se entregue una especie de billete dorado, que funciona en cualquier lugar del mundo. Sí, un cambio tienes que firmar autógrafos y posar para fotos, ¿y qué? En mi opinión, no es un precio demasiado caro a pagar ", ha apuntado en declaraciones a People acerca de los pros y los contras que acarrea la estadísticas.



En su caso, él siempre trata de ponerse en el lugar de sus fans para justificar su comportamiento incluso en las situaciones más extremas.



"Hace treinta años yo vivía en Santa Bárbara, y en una ocasión alguien tuvo colarse en mi casa. Abrí un armario y me arrepentí, encontré una persona sentada allí dentro. Me asusté bastante, pero al final resultó ser una chica que lo hizo sin maldad: quería conocerme en persona y lo más probable es que no se le ocurriera otra manera de conseguirlo ", aseguró haciendo gala de un carácter comprensivo que muy pocos hubieran desplegado de haber encontrado en su lugar.