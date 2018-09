John Legend se convierte en el artista más joven en hacerse con un 'EGOT'

Bang Showbiz

El cantante, actor, compositor y productor John Legend (39) se convirtió ayer domingo en el artista más joven de la historia en hacerse con el combinado de galardones más importante de la industria del espectáculo, ya que en la ceremonia de entrega de los Emmy Creativos que se celebró ayer domingo en el Microsoft Theater el intérprete se alzó finalmente con la estatuilla que le faltaba para completar una colección en la que ya se encontraban un Tony, un Óscar y, por supuesto, sus diez premios Grammy.



La primera estatuilla televisiva que le fue entregada al marido de la carismática Chrissy Teigen vino a recompensar su labor como productor en la retransmisión en directo de una función especial del clásico musical 'Jesucristo Superstar', un reconocimiento que, como expresaría minutos más tarde, le ha colocado en una privilegiada posición que todavía no termina de asimilar pero que, sin duda, le hace inmensamente feliz.



"Es bastante surrealista, la verdad, algo que jamás habría imaginado cuando empecé mi carrera. Me imagino que en esos momentos soñaba con ganar unos cuantos Grammy y vender un montón de discos, y todo eso empezó a pasar muy rápido. Pero jamás pensé que estaría aquí en un día como hoy, ganando un Emmy y formando parte de ese pequeño grupo de personas que han ganado los cuatro premios más prestigiosos", aseguró emocionado en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight'.



El astro de la música, quien se vio acompañado en todo momento de su no menos famosa esposa durante la gala, tampoco pudo contener su entusiasmo ante las distinciones que se llevó el espectáculo al que tantas horas de trabajo y esfuerzo le había dedicado para asegurarse de que conquistaba por igual al público y a la crítica.



"Ha sido un gran honor formar parte de este equipo y de un espectáculo tan grandioso. No podría estar más contento de haberme implicado en el proyecto", aseveró en la misma entrevista.