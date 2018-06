Jennifer Lopez ya tiene sucesora: la hija mayor de Alex Rodriguez

Bang Showbiz

Aunque se suponía que la reciente escapada vacacional que protagonizaron Jennifer Lopez y Alex Rodriguez con todos sus hijos al estado de Idaho tenía como propósito principal descansar y desconectar de sus obligaciones, el exjugador de béisbol se ha encargado personalmente de revelar a todos los internautas que el viaje también ha servido a su afamada pareja para ir 'entrenando' a la joven Natasha (13) -fruto de su anterior matrimonio con Cynthia Scurtis- de cara a una posible carrera en el mundo del espectáculo.

Tanto es así, que como se desprende del divertido vídeo que Alex ha publicado en su perfil de Instagram, la diva del Bronx no tuvo inconveniente en aprovechar una breve travesía por el río a bordo de una lancha cubierta para enseñar a la adolescente la compleja rutina de baile de su nuevo sencillo 'Dinero', una serie de movimientos que la primogénita del exdeportista ejecutó con maestría y perfectamente sincronizada con su experimentada profesora.

Pero la pasión por la danza no es el único punto de conexión entre la estrella de la música y las dos hijas de su pareja -Alex también tiene a la pequeña Ella (10)-, ya que como ha quedado patente en el idílico álbum familiar publicado en la red social, Jennifer mantiene una relación tan estrecha y llena de complicidad con las "chicas" como la que une a sus propios hijos, los mellizos Max y Emme (10), con sus hermanastras.

"Mis chicas", reza el emotivo título que ha empleado el también empresario para describir sus emociones ante una imagen de Jennifer posando sonriente en un coche junto a Natasha, Ella y Emme. "Último retrato familiar antes de decir adiós a Idaho", escribía poco después para marcar el final de unas vacaciones inolvidables junto a una instantánea, en la que, esta vez sí, aparecían todos los miembros del feliz clan.

Teniendo en cuenta los niveles de entusiasmo y alegría que han irradiado los cuatro durante esta escapada a la campiña, resulta comprensible que Jennifer descartara hace unos días la posibilidad -al menos a corto plazo- de que su novio y ella vayan a dar un paso de gigante en su envidiable relación con una nueva incursión en la paternidad o una impresionante boda con la que sellar para siempre su historia de amor.

"Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para pensar en estas cosas y no precipitarnos. He cometido muchos errores en la vida, pero ahora soy una mujer madura y sé que hay que meditar largo y tendido sobre estos temas. No quiero poner presión adicional en nadie ni en lo que tenemos", aseguraba con total sinceridad en el programa 'Good Morning America'.