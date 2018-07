Janet Jackson vuelve al trabajo tras el entierro de su padre Joe

Bang Showbiz

La cantante Janet Jackson se ha dirigido personalmente a todos sus seguidores de las redes sociales para, por un lado, anunciar su esperado regreso a los escenarios al retomar su exitosa gira mundial 'State of the World Tour' y, por el otro, para darles las gracias por el aluvión de muestras de cariño y apoyo que ha venido recibiendo en los últimos días con motivo de la muerte de su progenitor, el afamado productor y representante Joe Jackson.



"¡Hola chicos! Hemos tenido una semana bastante dura, pero estamos encantados, estoy encantada de volveros a ver muy pronto. Os echo mucho de menos, ha pasado demasiado tiempo. Estoy a punto de montarme en un avión para retomar mi tour. Como ya he dicho, estoy deseando veros. Os quiero mucho", ha explicado en un vídeo colgado en sus redes sociales.



La estrella de la música, hermana del desaparecido Michael Jackson, ha dejado patente que refugiarse en el trabajo es sin duda una de las terapias más efectivas para sobrellevar la tristeza por la marcha de su progenitor, quien fue enterrado a principios de esta semana en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale (California), así como para rendir homenaje a su memoria y legado artístico.



"Muchas gracias a todos por el amor y el apoyo que me habéis demostrado en estos tiempos difíciles. Pronto estaremos reunidos de nuevo en el 'State of the World Tour'. A punto de llegar a nuestra primera parada", ha escrito en la descripción de la citada grabación.