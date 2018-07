Irina Shayk es una madre muy estricta

Bang Showbiz

En la misma línea que ha definido su relación con la estrella de Hollywood Bradley Cooper, desde que Irina Shayk diera la bienvenida al mundo a su primera hija junto al actor hace ya quince meses, la modelo se ha propuesto mantener a su bebé completamente alejado de los focos de la atención mediática. De hecho, el nombre de la pequeña Lea se conoce solo por filtraciones a la prensa del círculo de allegados de sus famosos padres y ninguno de ellos ha querido compartir públicamente una imagen suya.



Lo que sí está dispuesta a comentar la guapa estrella de las pasarelas es cómo se ha adaptado a su nuevo papel y qué tipo de madre considera que es.



"Bueno, soy rusa, así que soy muy estricta. Y además soy Capricornio, así que sí, soy súper estricta", ha admitido la estrella de las pasarelas en una entrevista al suplemento ES en la que se muestra más abierta de lo habitual a la hora de hablar de su vida doméstica. "Para mí la familia es muy, muy importante, en especial en vista de todo lo que está sucediendo en el mundo".



Su filosofía educativa no es lo único que Irina atribuye de forma directa a su nacionalidad. En su opinión, su supervivencia en una industria tan competitiva y sobre todo su capacidad de imponer su criterio acerca de cómo manejar su carrera sobre el de terceras personas también se ven directamente ligado a ese carácter eslavo del que tan orgullosa se ha sentido siempre.



"Nunca permití que ninguna agencia me hiciera perder peso, y eso que algunas de ellas sí que me lo dijeron. O querían que me cortara el pelo, pero yo nunca les hice caso porque tenía muy claro quien era. Y creo que la gente también notaba esa energía irradiando, puede que porque soy rusa", asegura.