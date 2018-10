Hugh Jackman, un hombre lobo australiano en Hollywood

EFE

Toda una generación ha crecido viéndole como Wolverine en "X-Men", pero el australiano Hugh Jackman, que hoy cumple cincuenta años, ha demostrado además ser uno de los actores más versátiles de Hollywood brillando en cintas dramáticas y musicales.



Mucho más tierno y cariñoso en la realidad que cuando aparece como el fiero Wolverine en la gran pantalla, Jackman (Sídney, Australia, 1968) encajó con mucha deportividad su medio siglo de vida con un divertido mensaje en Instagram y Twitter, redes sociales en las que tiene 20,7 millones y 12,9 millones de seguidores, respectivamente.



"Cuando la gente te dice 'no aparentas tener cincuenta años' parte de ti lo cree... hasta que te ves a ti mismo durmiendo", escribió el actor junto a una fotografía en la que aparece acostado, con un chándal y muy alejado del glamur del cine.



La carrera de este intérprete de padres británicos dio un salto mayúsculo en 2000 cuando, tras haber intervenido en series y películas australianas, logró el papel de Wolverine en "X-Men", la cinta de Bryan Singer que inauguró una de las sagas de superhéroes más famosas de la historia del cine.



Cinta tras cinta, y con el aplauso entusiasmado de los fanáticos de "X-Men", Jackman se mimetizó con su personaje hasta el punto de que hoy resulta muy difícil pensar en otro actor que pueda tomarle el relevo como Wolverine.



Además de los largometrajes corales de la trama central de "X-Men", Jackman protagonizó tres películas exclusivamente centradas en Wolverine: "X-Men Origins: Wolverine" (2009), "The Wolverine" (2013) y "Logan" (2017).



Esta última cinta, un sobrio homenaje al legado de Wolverine, supuso el adiós del actor al rol más carismático e importante de su carrera.



Pero hay mucho más que rascar en la versátil y extensa trayectoria de Jackman.



Musicales como "Les Misérables" (2012), thrillers como "The Prestige" (2006) o dramas épicos como "Australia" (2008) muestran la amplísima variedad de registros del intérprete.



También impresiona la lista de prestigiosos directores que han contado con sus servicios, entre los que aparecen Christopher Nolan, Woody Allen, Darren Aronofsky o Denis Villeneuve.



"Cuando uno echa la vista atrás, me parece increíble, me doy cuenta de la suerte que he tenido y con las personas con las que he trabajado, los directores, los actores. Esto mío es como bailar. Si tus compañeros de baile no son buenos, tú no podrás bailar bien", señaló en 2013 en el Festival de Cine de San Sebastián (España) cuando recibió el Premio Donostia como homenaje a su carrera.



Ganador del Globo de Oro al mejor actor de una comedia o musical por "Les Misérables", cinta que también le dio su única nominación al Óscar, Jackman ha brillado además sobre los escenarios de Broadway y presentó en varias ocasiones los premios Tony de teatro.



Después del éxito de sus películas "Logan" y "The Greatest Showman" el año pasado, Jackman estrena el próximo 21 de noviembre "The Front Runner" (2018), un filme acerca del senador demócrata Gary Hart que en 1988 abandonó la carrera a la Casa Blanca al desvelarse que había tenido una relación extramatrimonial con la modelo Donna Rice.



Dirigida por Jason Reitman ("Juno", 2007), "The Front Runner" cuenta con un sólido reparto liderado por Jackman y en el que también figuran Vera Farmiga, J.K. Simmons y Alfred Molina.



Fuera del cine, el actor creó la fundación Laughing Man Coffee, que apoya a las comunidades de todo el mundo que cultivan café.



Asimismo, Jackman, que ha padecido cáncer de piel, se ha convertido en voz para concienciar a la población sobre esta enfermedad.



Casado desde 1996 con la actriz australiana Deborra-Lee Furness, a la que conoció en el set de la serie "Correlli", Jackman tiene dos hijos llamados Oscar y Ava.